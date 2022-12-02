ABD ham petrolü dört günlük artışın ardından varil başına 81 doların üzerinde tutundu. Fiyatlardaki artış, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü ve müttefiklerinin hafta sonu yapacağı önemli bir toplantı ve Avrupa Birliği'nin Rus petrolü için bir fiyat tavanı üzerinde anlaşmaya varmak üzere son dakika hamlesi öncesinde geldi.

Dünyanın en büyük petrol ithalatçısında Pekin, bazı enfekte kişilerin evde tecrit etmesine izin vereceğini söyleyerek Sıfır- Kovid politikasını bir kez daha yumuşattı. Ek olarak, Çin Halk Bankası Başkanı Yi Gang merkez bankasının artık ekonomik büyümeye odaklandığını ve enerji tüketimi görünümüne yardımcı olduğunu söyledi.

Hong Kong'daki Bloomberg TV'de Sanford Bernstein'ın Kıdemli Petrol Analisti Neil Beveridge, Çin'in "gördüğümüz protestoların ardından beklediğimizden biraz daha hızlı" yeniden açılmaya doğru ilerlediğini söyledi. Beveridge, "Çin gelecek yıl harekete geçerse, bu gerçekten işleri tersine çevirecek"dedi.

Biden yönetiminin, Stratejik Petrol Rezervinden satışları durdurma ve ülkenin acil durum stoklarının yeniden doldurulmasına izin verme çağrıları, parlak görünümü pekiştirdi.