Perşembe günü yapılacak OPEC+ toplantısı öncesinde Wall Street Journal gazetesinde çıkan haber petrol fiyatlamalarında dalgalanma yarattı. Habere göre OPEC üyeleri Rusya'yı üretim anlaşmasının dışına çıkarmayı değerlendiriyor.

RBC Capital'in değerlendirmesine Rusya'nın dışlanması OPEC+ koalisyonunun üretim anlaşması için erken bir son anlamına gelecek ve Suudi Arabistan'ın planlanandan daha fazla petrol arz etmesinin yolu açılacak.

Haber akışı sonrası bu hafta 123 doları gören Brent petrolde 116 dolar seviyesi test edildi. ABD ham petrolü de 115 doları gördü.

Suudi Arabistan liderliğindeki 13 üyeli OPEC ile Rusya önderliğindeki OPEC dışı petrol üreticisi 10 ülkenin enerji ve petrol bakanları, perşembe günü bir araya gelecek.

Toplantıda, OPEC+ grubunun temmuz ayına ilişkin üretim politikası değerlendirilecek. OPEC+ grubu, haziranda günlük yaklaşık 432 bin varil üretim artışı kararı almıştı.

ÇİN'DEN POZİTİF SİNYALLER GELMEYE DEVAM EDİYOR



OPEC+ toplantısı ile birlikte dünyanın en büyük petrol ithalatçısı Çin'den gelen göstergeler de dikkatle izleniyor.

Çin'in finans merkezi Şanghay'da salgın önlemleri 1 Haziran'dan itibaren gevşetilmeye başlıyor.

Çin'de resmi satınalma yöneticileri endeksinin (PMI) ardından Caixin endeksinden de pozitif sinyaller geldi.

Caixin imalat PMI Mayıs ayında 48,1'e yükseldi. Ankete katılan ekonomistlerin beklentisi endeksi 49 değerini alması yönündeydi. Nisan ayında endeks kapanma önlemlerinin etkisiyle 46 seviyesine kadar gerilemişti.

Endekste 50'nin altındaki değerler daralmaya, bu eşik seviyenin üzeri ise büyümeye işaret ediyor.