ABD ham petrolü, Salı günü Cuma günkü kapanışına göre yüzde 4,4 düşüş yaşadıktan sonra varil başına 70 doların altında işlem gördü. Çin'in imalat faaliyetinin Mayıs ayında daha fazla zayıflama belirtisi göstermesi, dünyanın en büyük ham petrol ithalatçısının talep görünümüne ilişkin endişeleri artırdı. Bol arz işaretleri, ABD ham petrolü ve Brent vadeli sözleşmeleri arasındaki farka yansıyor.

Commonwealth Bank of Australia'da madencilik ve enerji emtia araştırmaları direktörü Vivek Dhar, "Piyasalar, Çin'in emtia talebinin beklenenden daha hızlı zayıflamasından endişe ediyor. OPEC+'ın petrol üretimini kısmaya çalışmayabileceği yönündeki görüşlerde fiyatlar üzerinde baskı oluşturdu" dedi.

OPEC+'nın grubun üretim politikasını görüşmek üzere hafta sonu bir araya gelmesi planlanıyor ve piyasa gözlemcileri koalisyonun arzı sabit tutmasını bekliyor.

Petrol, Çin'in cansız ekonomik toparlanması ve Fed'in sıkı para politikasının talep görünümünü baskılaması nedeniyle bu yıl yaklaşık yüzde 14 düştü. Daha yakın zamanlarda, olası bir çözüme dair işaretler olmasına rağmen, ABD borç tavanına ilişkin endişeler düşüş eğilimini artırdı.