Petrol, ekonomik görünüme ilişkin endişelerin Çin'in katı virüs kısıtlamalarının gevşetilmesi ve ABD ham petrol kesintisine gölge düşürmesiyle haftalık yaklaşık yüzde 10'luk düşüş kaydetti.

ABD ham petrolü Cuma günü varil başına 72 dolar civarında işlem gördü. Petrol piyasası ayrıca, fiyatları büyük dalgalanmalara eğilimli bırakan kalıcı bir likidite eksikliği ile karşı karşıya.

Keystone'daki sızıntıdan sonra boru hattının kapanması, ABD'deki ham petrol akışında kesinti yarattı. Ancak yatırımcılar hattın en az bir bölümünün yakında yeniden faaliyete geçeceğini düşünüyor.

Mizuho Bank Asya Ekonomisi ve Stratejisi Başkanı Vishnu Varathan, "Küresel para politikası sıkılaştırmasına eşlik eden daha geniş durgunluk korkuları petrolü aşağı çekti ve para politikasındaki gecikmeler göz önüne alındığında, bir 'sıkılaştırma duvarı' olabilir" dedi.

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, ABD'nin bir resesyondan kaçınmaya devam ettiğini düşünse de, merkez bankalarının para politikasını sıkılaştırmasıyla ham petrol, kötüleşen bir ekonomik görünümle 2019 ortasından bu yana ilk kez arka arkaya çeyreklik düşüş yolunda.

Yatırımcılar ayrıca, sigorta konusundaki anlaşmazlık nedeniyle Türk karasularında tankerlerin sıkışmasına neden olan Rus petrolüne ilişkin gelişmeleri de yakından izliyor. Umman Enerji Bakanı'na göre, diğer ülkeleri de kapsayabileceği endişesini gerekçe göstererek, petrole bağımlı ekonomiler arasında G7 ülkeleri tarafından uygulanan üst sınır konusunda yaygın bir endişe var.

Yine de Rusya, fiyat sınırının ham petrol üretimi üzerinde sınırlı bir etkiye sahip olduğunu görüyor.