Geçen hafta negatif bir hafta geçiren petrol fiyatları yeni haftaya toparlanma çabasıyla girdi.

ABD ham petrolü 71 doların üzerini görürken, Brent petrol de 76 doların üzerinden işlem gördü. Geçen hafta ABD ham petrolünde yüzde 11'e varan düşüş yaşanmıştı.

Yeni haftanın ilk işlemlerindeki pozitif atmosferin ardında ABD'deki kritik Keystone hattının kapalı kalmaya devam etmesi önemli rol oynadı. Kanada'dan ABD'ye günlük 600 bin varilden fazla petrol taşıyan Keystone boru hattı geçen hafta sızıntı nedeniyle durdurulmuştu. Hatta çalışmaların devam etmesi nedeniyle hafta başı itibariyle akış başlamadı.

Fiyatların yukarı yönlü hareketinde Çin'deki salgın önlemlerinin gevşetilmesi sonrasında oluşan talep görünümü de etkili olmaya devam ediyor.

Petrol piyasasında dikkatler G7 liderlerinin yapacağı toplantıda da olacak. Zirvede Rusya-Ukrayna savaşına yönelik gelişmelerin ele alınması öngörülüyor. Zirve öncesinde ABD Başkanı Joe Biden Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile telefonla görüştü ve desteğin süreceği açıklamasında bulundu. ABD Hazine Bakanı Janet Yellen da katıldığı bir televizyon programında benzer mesajları verdi. Yellen Rus petrolüne yönelik tavan fiyat uygulamasının ise şimdiye kadar iyi gittiğini belirtti.

SUUDİ BAKAN'DAN "OPEC+ SİYASETE KARIŞMIYOR" MESAJI

Suudi Arabistan Enerji Bakanı Abdulaziz bin Selman, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı petrol üreticisi ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun ekonomik bakış açısıyla hareket ettiğini, siyasete karışmadığını söyledi.

Bakan Bin Selman, hafta sonu Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki bir ekonomi forumunda petrol piyasası ve OPEC+ grubunun kararlarıyla ilgili değerlendirmede bulundu.

Merkez bankalarının para piyasasını düzenlemesi gibi OPEC+ grubunun da petrol piyasasını düzenlemeye çalıştığını belirten Bin Selman, kendilerini asıl ilgilendiren meselenin, "piyasalardaki dalgalanmaları sınırlamak" olduğunu ifade etti.

Bin Selman, petrol piyasasına yapılacak en iyi hizmetin, "en az dalgalanma ve en fazla istikrar" temelli bir gelecek vizyonuna sahip olmak olduğunu kaydetti.

"OPEC+ ekonomik bakış açışıyla hareket ediyor. Siyasetle ya da ittifaklarla ilgilenmiyoruz. Geleceğe dönük olarak da böyle bir amaç taşımıyoruz." diyen Bin Selman, bunun en güzel örneğinin, "günlük petrol üretimini kasım ayından itibaren 2 milyon varil azaltma" kararı olduğunu dile getirdi.