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Petrolde Fed etkisi

Brent petrolün varil fiyatı, saat 09.50 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,43 artarak 78,75 dolar oldu. Petrol fiyatları, ABD Merkez Bankasının (Fed) bu yıl faiz indirimine başlayacağına ilişkin beklentinin güçlenmesiyle yükselişe geçti.

Oluşturma Tarihi 06 Haziran 2024 09:57

Dün 78,66 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 78,41 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, saat 09.50 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,43 artarak 78,75 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 74,47 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatları, ABD Merkez Bankasının (Fed) bu yıl faiz indirimine başlayacağına ilişkin beklentinin güçlenmesiyle yükselişe geçti. Düşük faiz oranlarının ekonomik aktiviteyi teşvik edeceği ve petrol talebini artırabileceği beklentisi fiyatları yukarı yönlü destekliyor.

Analistler, dünyanın en çok petrol tüketen ülkesi ABD'de dün açıklanan iş gücü piyasası verilerinin ülkede yavaşlamaya işaret ederek Fed'in faiz indirimine bu yıl başlayacağı ihtimalini artırdığını ifade ediyor.

Fed'in eylülde ilk faiz indirimine gitme ihtimali yüzde 79 ve kasımda yüzde 82 ile fiyatlanırken, olası faiz indiriminin ardından bankanın ikinci faiz indirme ihtimali de aralıkta yüzde 86 oldu.

Piyasa oyuncuları, Fed yetkililerinin açıklamalarının ve yarın ABD'de açıklanacak istihdam raporu verilerinin de Fed'in yol haritasına yönelik ipuçları vereceğini tahmin ediyor.

Düşüş eğiliminde olan ABD dolar endeksi de petrol fiyatlarının artışını destekliyor. Zayıf doların, döviz kullananlar için petrolü daha ucuz hale getirerek talebi artırması bekleniyor.

Öte yandan, ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 1 milyon 200 bin varil arttığını açıkladı. Piyasa beklentisi, stokların yaklaşık 2 milyon 100 bin varil azalacağı yönündeydi. Beklentinin aksine stokların artması ülkede petrol talebinin zayıfladığına işaret ederek fiyatların yukarı yönlü hareketini kısıtlıyor.

Brent petrolde teknik olarak 79,56 ile 80,46 dolar aralığının direnç, 76,60 ile 76,02 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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