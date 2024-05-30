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Petrolde gözler ABD stok verilerinde

Petrol fiyatları ABD ham petrol stokları verilerini beklerken hafif bir düştü gösterdi.

Oluşturma Tarihi 30 Mayıs 2024 08:50

Son Güncelleme Tarihi 30 Mayıs 2024 08:50

Fed Bej Kitap raporunun ABD'de ekonomik faaliyetiin güçlenmeye devam ettiğine işaret etmesi, Fed'in borçlanma maliyetlerinin daha uzun süre yüksek tutmasına yol açacağı ve petrol talebi üzerinde baskı yaratacağı endişelerinin güçlenmesine yol açtı.

Brent vadeli kontratları 5 sent veya %0,06 değer kaybederek varil başına 83,55 dolardan işlem görürken, ABD'nin West Texas Intermediate (WIT) ham petrolü 2 sent veya %0,03 düşüşle 79,21 dolar oldu.

HAFTALIK PETROL RAPORU BUGÜN AÇIKLANACAK

API verilerine göre 24 Mayıs'ta sona eren haftada ham petrol stokları 6,49 milyon varil azalırken, benzin stokları 452.000 varil azaldı, distile ürünler ise 2,045 milyon varil arttı.

ABD Enerji Bakanlığı'na bağlı Enerji Bilgi idaresi haftalık petrol raporunu bugün açıklayacak.

DBS Bank Enerji sektörü ekip lideri Suvro Sarkar ise, "Petrol piyasası temelleri bu yıl şimdiye kadar beklenenden daha sıkı olmaya devam ediyor. Talep eğilimleri beklenenden daha olumlu oldu. OPEC+ arz kesintilerinin süresinin uzatılmasıyla birlikte stokların azalması petrol fiyatlarını desteklemeye devam edecektir" dedi.

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