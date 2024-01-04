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Petrolde jeopolitik endişe artıyor

Petrol, Libya'daki kesintiler ve Orta Doğu saldırılarıyla iki gün yükseliş gösterdi.

Oluşturma Tarihi 04 Ocak 2024 09:04

Son Güncelleme Tarihi 04 Ocak 2024 09:04

Petrol fiyatları, Libya'daki arz kesintileri ve Orta Doğu'daki saldırıların önemli ham petrol üretim bölgesindeki gerilimi artırmasıyla Çarşamba günü yüzde 3'ten fazla yükseldikten sonra yükselişe devam etti.

Küresel gösterge Brent varil başına 79 dolara yükselirken, ABD ham petrolü 73 dolara yakındı. Libya'daki protestocular, OPEC üreticisinin normalde günde yaklaşık 365 bin varil petrol pompalayan Sharara ve El-Feel sahalarındaki üretimi durdurdu.

Husi militanları Kızıldeniz'de başka bir ticaret gemisine saldırdıklarını iddia etti. Bu, İran'ın ülkenin orta kesiminde yaklaşık 100 kişinin ölümüne yol açan patlamaların İsrail'e karşı tutumunu cezalandırmak için yapıldığını söylemesi üzerine geldi; ancak ABD ne İsrail'in ne de kendisinin olaya karışmadığını söyledi.

Dünya ham petrolünün yaklaşık üçte birinin kaynağı olan Orta Doğu'da son zamanlarda artan gerilimler, İsrail-Hamas savaşının piyasa üzerindeki etkisinin büyük ölçüde kontrol altına alınmasının ardından geldi. ABD de dahil olmak üzere OPEC+ dışı kaynaklardan artan üretimin talebi aşması nedeniyle geçen çeyrekte yaklaşık beşte bir oranında düşen petrol için çatışma primini yeniden uygulamaya koyma tehdidi oluşturuyor.

ING emtia stratejisi başkanı Warren Patterson, Libya petrol sahasının kapatılması fiyatları destekliyor ancak "piyasadaki en büyük endişe ve belirsizlik, özellikle İran'daki son saldırının ardından Orta Doğu'daki gerilimler etrafında yoğunlaşmaya devam ediyor" dedi.

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