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Petrolde Kızıldeniz endişesi

Petrol fiyatları, Yemen'deki Husilerin Kızıldeniz'deki gemileri hedef alan eylemlerinin petrol arzında kesintiye yol açacağı endişeleriyle yükselmeye devam ediyor. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.37 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,15 artışla 78,07 dolar oldu.

Oluşturma Tarihi 19 Aralık 2023 11:04

Son Güncelleme Tarihi 19 Aralık 2023 11:04

Dün 79,51 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 77,95 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.37 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,15 artışla 78,07 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 72,78 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatları, Yemen'deki Husilerin Kızıldeniz'deki gemileri hedef alan eylemlerinin petrol arzında kesintiye yol açacağı endişeleriyle yükselmeye devam ediyor.

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, 19 Kasım'da X platformundan yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına tepki olarak İsrail bandıralı her türlü gemiyi hedef alacaklarını duyurmuştu. Saldırılar sonucu birçok gemicilik şirketi Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.

Kızıldeniz'deki gerginlik sebebiyle Babu'l Mendeb Boğazı'ndan geçen gemilerin yön değiştirmek zorunda kalması petrol piyasaları üzerindeki baskıyı artırıyor. Söz konusu boğaz, küresel deniz yoluyla emtia sevkiyatları için dünyanın en önemli rotalarından biri olma özelliğini taşıyor.

Mısır'ın Süveyş Kanalı İdaresi, 19 Kasım'dan bu yana 55 geminin rotasının Babu'l Mendeb Boğazı yerine Afrika'nın güney ucundaki Ümit Burnu'na yönlendirildiğini bildirdi. Gerginliğin devam etmesi durumunda, söz konusu güzergah yerine alternatif yolu tercih eden gemilerin sayısının giderek artacağı tahmin ediliyor.

Uzmanlar, arz kesintileri ve Orta Doğu'daki çatışmaların yol açabileceği potansiyel risklerin petrol piyasalarında ciddi dalgalanmalara yol açabileceğini öne sürüyor.

Brent petrolde teknik olarak 78,25 ile 78,33 dolar aralığının direnç, 77,87 ile 77,76 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

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