Petrol sektörünün en tanınan hedge fon yöneticilerinden olan Pierre Andurand, Rusya'ya yönelik uluslararası boykotun büyümesi ve alternatif tedarikçiler bulunamaması halinde petrol fiyatlarının 200 dolar/varilin ötesine tırmanabileceğini öngördü.

"RUS PETROLÜNÜN AVRUPA'YA ARZI SONA EREBİLİR"

Financial Times tarafından Lozan'da düzenlenen emtia zirvesinde konuşan Andurand, Putin'in Ukrayna'ya yönelik saldırısının ardından Rus petrolünün Avrupa'ya arzının sona erebileceğini ve bunun küresel enerji piyasalarında kalıcı bir yeniden şekillenmeye yol açacağını vurguladı.

"Normal faaliyet düzenine birkaç ay dönemeyeceğiz" diye konuşan Andurand, "Avrupa'ya Rus petrolü arzını sonsuza kadar kaybetmekte olduğumuzu düşünüyorum. Ham petrol fiyatı bu yıl 250 dolar/varil seviyesine ulaşabilir" dedi.

Emtia zirvesine katılan diğer petrol piyasası uzmanları da, Ukrayna'da ateşkese varılsa bile Rusya'nın ham petrolünün ve motorin gibi petrol ürünlerinin yakın bir zamanda Avrupa piyasasına dönmeyeceğini savundular.

RCMA'nın emtia fonu yönetisici Doug King de petrol fiyatının bu yıl 200-250 dolar/varil aralığına yükseleceğini belirtti. King, "Bu geçici değil. Yaşanan durum bir ham petrol arz şoku olacak" diye konuştu.