Petrol, talep görünümünün kötüleşmesine ilişkin endişelerle birlikte haftalık yüzde 7'den fazla kayıp için hazırlanıyor.

ABD ham petrolü Cuma günü varil başına 82 doların üzerine çıktı. Ancak ham petrolde vadeli işlemler ikinci haftalık düşüşe hazırlanıyor.

Petrol, Çin'in artan Kovid vakalarına ilişkin endişeler ve büyük merkez bankalarından gelen agresif parasal sıkılaştırmanın talep görünümünü baskılamasından, Eylül ayından bu yana en düşük seviye yakın işlem görüyor. Fed yetkilileri, enflasyonu dizginlemek için faiz oranlarını yükseltmeye devam etme kararlılıklarını yinelediler.

Oanda Corp Kıdemli Piyasa Analisti Ed Moya, "Petrol fiyatları, dünyanın en büyük iki ekonomisinin kötüleşen kısa vadeli ham petrol görünümünü üzerinden atamıyor" dedi. Yetkili, Avrupa Birliği'nin Rus ham petrolüne yönelik yasağın yaklaştığını da sözlerine ekledi.

AB, Rusya'nın deniz yoluyla gelen ham petrol akışını Aralık ayının başından itibaren azaltmaya başlayacak ve bu da kışa doğru belirsiz bir arz görünümüne yol açacaktır. Küresel akaryakıt piyasaları da, özellikle dizel için daraldı.