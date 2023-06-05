Scope'tan yapılan açıklamaya göre, Ülkenin yabancı ve yerel para cinsinden uzun dönem notları "A+"dan "A"ya, kısa dönem notları "S-1+"dan "S-1"e çekildi.

Açıklamada, "Yönetişim kurumlarının zayıflaması ve Polonya hükümeti ile Avrupa Birliği (AB) arasındaki hukukun üstünlüğü konusundaki anlaşmazlıklar, AB finansmanına ilişkin belirsizlikleri daha da artırdı." denildi.

Enflasyonda yüksek oranların mali denge üzerindeki olumsuz etkileri de notun indirilmesinde etkili oldu.

Kredi notunun görünümü not indiriminin ardından "negatif"ten "durağan"a revize edildi.