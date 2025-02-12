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Rus rublesi ve Moskova Borsası, Ukrayna savaşına yönelik beklentilerle değer kazanıyor

Rus rublesi ve Moskova Borsası, ABD Başkanı Donald Trump’ın Ukrayna savaşının çözümüne ilişkin süreçte ilerleme sağlandığına yönelik açıklamalarıyla değer kazandı.

Oluşturma Tarihi 12 Şubat 2025 10:38

Son Güncelleme Tarihi 12 Şubat 2025 10:39

Moskova Borsası (MOEX) yüzde 0,73 değer kazanarak 3.040 puanın üzerine çıkarken, dolar bazlı RTS endeksi de yüzde 0,90 artışla Ağustos 2024'ten bu yana ilk defa 1000 puanın üzerine yükseldi.

Rus rublesi de dolar karşısında yüzde 1,56 değer kazanırken, dolar/ruble paritesi 95 seviyesinin altına indi.

Analistler, Trump'ın Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin müzakerelerde ilerleme sağlandığına yönelik açıklamalarının yanı sıra, Rusya'nın bir ABD vatandaşını serbest bırakmasının Rus piyasalarında olumlu etki yarattığını belirtiyor.

Beyaz Saray'dan dün yapılan açıklamada, Rusya'nın 2021 yılından bu yana tutuklu bulunan ABD vatandaşı Marc Fogel'i "iyi niyet göstergesi" olarak serbest bıraktığı duyurulmuştu.

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