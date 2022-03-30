Rus tahıl ihracatçıları, Ukrayna'ya yönelik "askeri operasyonun" başlamasından bu yana tahıl sevkiyatlarından ödeme almakta zorlanmaları ve yeni bir yaptırım dalgası riski nedeniyle Rusya Merkez Bankası'ndan ödeme alamama risklerini azaltacak tedbirler üzerinde çalışılmasını istediler.

Kommersant'a bilgi veren kaynaklara göre Rus tahıl ihracatçıları yabancı alıcılardan ödemelerin ruble olarak istenmesini değerlendiriyorlar. Hali hazırda ticarette ulusal para birimlerinin kullanılmasını isteyen Türkiye'nin ruble cinsinden ödeme yapmaya sıcak bakması bekleniyor.

Tahıl İhracatçıları Birliği, Rusya MB'den mevcut ihracat kontratları çerçevesinde ödemelerin ruble olarak yapılması olasılığı üzerinde çalışılması talebini geçtiğimiz hafta iletti.

Rusya'nın tahılda en büyük müyterileri Türkiye, Mısır ve Suudi Arabistan.