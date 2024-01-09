Rus Ural petrolünün ortalama fiyatı 2023'te tavan fiyatın üzerindeydi

Oluşturma Tarihi 09 Ocak 2024 14:16
Son Güncelleme Tarihi 09 Ocak 2024 14:16
Rusya Maliye Bakanlığından yapılan açıklamada, 2023'teki izleme döneminde Brent petrolün varil fiyatının ortalama 77,88 dolar olduğu belirtildi.
Açıklamada, söz konusu dönemde Ural petrolünün varilinin ise ortalama 62,99 dolardan işlem gördüğü ifade edildi. Böylelikle Ural petrolü, G7 ülkelerinin Aralık 2022'de Rus petrolüne yönelik uygulamaya koyduğu varil başına 60 dolar tavan fiyatın üzerinde işlem gördü.
Rusya Maliye Bakanlığı, Ağustos 2023'te yaptığı açıklamada, Ural petrolünün ortalama varil fiyatının temmuzda 64,37 dolardan işlem görerek, Avrupa Birliği'nin uyguladığı 60 dolarlık tavan fiyatın üzerine çıktığını bildirmişti.