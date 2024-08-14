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Rusya benzin ihracatın kısıtlamalarını yıl sonuna uzattı

Rusya benzin ihracatına yönelik kısıtlamaları yıl sonuna kadar uzattı.

Oluşturma Tarihi 14 Ağustos 2024 12:12

Son Güncelleme Tarihi 14 Ağustos 2024 12:12

Rus hükümetinden yapılan yazılı açıklamada, iç piyasadaki benzin talebinde mevsimsel artış yaşandığı belirtildi. Bazı rafinerilerde de planlanan bakım çalışmalarının yapıldığı bildirilen açıklamada, bu nedenle iç piyasadaki dengeyi korumak adına benzin ihracatına yönelik kısıtlamaların 31 Aralık'a kadar uzatıldığı kaydedildi.

Açıklamada, yabancı hükümetlerle yapılan anlaşmalar kapsamında yapılan benzin ihracatının kısıtlamalardan muaf tutulduğu vurgulandı.

Rusya'da petrol rafinerilerinin insansız hava araçlarının saldırılarına hedef olması ve özellikle tarım sektöründe artan talep nedeniyle benzin fiyatlarında yükseliş yaşanmıştı.

Fiyat artışları dolayısıyla hükümet zaman zaman ihracat kısıtlamalarına gidiyor.

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