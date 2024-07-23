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Rusya Çin'e petrol sevkiyatını artırmak istiyor

Rusya Enerji Bakan Yardımcısı Sergey Moçalnikov, Çin'e petrol sevkiyatında boru hatlarının tam kapasite çalıştığını belirterek, "Rusya'nın Çin'e petrol tedarikini Karadeniz ve Baltık Denizi limanlarından sevkiyatlarla, deniz taşımacılığı yoluyla artırma potansiyeli bulunuyor. Bu konuda şirketleri desteklemeye hazırız." dedi.

Oluşturma Tarihi 23 Temmuz 2024 16:38

Son Güncelleme Tarihi 23 Temmuz 2024 16:39

Rusya Enerji Bakan Yardımcısı Sergey Moçalnikov, başkent Moskova'da düzenlenen "Rusya-Çin Hükümetlerarası Enerji İşbirliği Komisyonu"nda konuştu.

Rusya'nın Sibirya'nın Gücü boru hattı üzerinden Çin'e doğal gaz sevkiyatının geçen yıl planlanandan fazla gerçekleştiğini dile getiren Moçalnikov, "2023'te planlanan sevkiyatı 800 milyon metreküp aşarak 22,7 milyar metreküpe ulaştık. Gelecek yıl 38 milyar metreküplük kapasiteye ulaşmayı planlıyoruz." ifadesini kullandı.

Moçalnikov, faaliyete geçmesinden bu yana Sibirya'nın Gücü boru hattı üzerinden toplam 68 milyar metreküp doğal gaz sevk edildiğini belirtti.

Rusya'nın Çin'e yönelik petrol sevkiyatına da değinen Moçalnikov, "Çin'e petrol sevkiyatında boru hatları tam kapasite çalışıyor. Rusya'nın Çin'e petrol tedarikini Karadeniz ve Baltık Denizi limanlarından sevkiyatlarla, deniz taşımacılığı yoluyla artırma potansiyeli bulunuyor. Bu konuda şirketleri desteklemeye hazırız." diye konuştu.

Rusya'nın enerjide ana pazarlarından Avrupa'ya ihracatı yaptırımlardan ötürü önemli oranda azalırken, ülke söz konusu kaybını başta Çin olmak üzere Asya pazarlarına ihracatı artırarak telafi etmek istiyor.

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