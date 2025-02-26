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Rusya Merkez Bankası'ndan Ruble açıklaması

Rusya Merkez Bankası, rublenin son dönemde jeopolitik olaylar ve ithalatçıların döviz talebindeki mevsimsel düşüş nedeniyle değer kazandığını bildirdi.

Oluşturma Tarihi 26 Şubat 2025 16:43

Son Güncelleme Tarihi 26 Şubat 2025 16:44

Rusya Merkez Bankasından yapılan açıklamada, 14 Şubat'ta politika faiz oranının belirlenmesine yönelik gerçekleştirilen toplantıdaki değerlendirmelere yer verildi.

Buna göre, Rus ekonomisindeki aşırı ısınma sürecinin 2024'ün son çeyreğinde devam ettiği aktarılan açıklamada, bu durumun, iş gücü piyasasında artan açık ve yaşanan enflasyonist baskıyla görüldüğü belirtildi.

Rusya'da yaşanan arz sorunlarının ana nedeninin, iş gücü piyasasındaki açık olduğuna işaret edilen açıklamada, buna rağmen son aylarda iş gücü açığı yaşayan şirketlerin sayısının azaldığı kaydedildi.

Açıklamada, son dönemde rublenin değer kazanmasına ilişkin de "Rublenin güçlenmesi, hem piyasaların jeopolitik olaylara tepkisi hem de ithalatçıların döviz talebindeki mevsimsel düşüşten kaynaklanıyordu." ifadesi kullanıldı.

Rublenin değer kazanmasının, ülkedeki fiyatlara etkisini değerlendirmek için zaman geçmesi gerektiği belirtilen açıklamada, "Operasyonel veriler, ruble Aralık 2024'te güçlenmeye başladıktan sonra, ithal edilen malların fiyatlarındaki artışta bir miktar yavaşlamaya işaret ediyor." değerlendirmesinde bulunuldu.

Ruble, Ukrayna savaşının sonlanabileceğine yönelik beklentilerle şubat başından bu yana dolar karşısında yüzde 11,5 değer kazandı.

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