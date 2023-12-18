Rusya petrol ihracatındaki kesintiyi derinleştiriyor

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksander Novak, "Aralık ayında ilave (kesintiler) yapacağız... Ne kadar olacağını Aralık ayı sonuçlarına göre göreceğiz - belki 50,000 varil, belki de daha fazla olabilir" diye konuştu.

Rusya, OPEC+'da 2024 ilk çeyrekte petrol arz kısıntısını 500 bin vadil/güne çıkarma sözü vermişti.

Novak, Çin'e gaz ihracatı konusunda ise Gazprom ve CNPC'nin yakında Power of Siberia-2 boru hattı üzerinden gaz satışına ilişkin sözleşme koşulları üzerinde anlaşabileceklerini umduğunu söyledi.