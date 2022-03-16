Norveç hükümeti Oseberg, Troll ve Heidrun sahaları için yapılan yenilenmiş gaz üretim başvurularının onaylandığını açıkladı.

YENİLENMİŞ ÜRETİM İZİNLERİNE ONAY ÇIKTI

Norveç hükümetinden yapılan açıklamada, Oseberg, Troll ve Heidrun sahaları için yenilenmiş üretim izinlerine onay çıktığı belirtildi.

Petrol ve Enerji Bakanlığı tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Oseberg, Troll ve Heidrun sahaları için onaylanan başvurular Norveç'in gaz üretimini kayda değer şekilde artırmayacak fakat Norveç'in şu anda gerçekleştirdiği yüksek miktarda gaz ihraç rakamlarını devam ettirmesine katkıda bulunacak" ifadeleri kullanıldı.

Norveç deniz altından geçen yaygın boru hatları aracılığıyla Avrupa Birliği ve İngiltere'nin gaz ihtiyacının yüzde 25'ini karşılıyor.

Ülkenin enerji devi Equinor da ayrı bir açıklama yayımlayarak Oseberg için yenilenen üretim izniyle sahanın doğalgaz ihracının 30 Eylül'e kadar yaklaşık 1 milyar metreküp, Heidrun sahası gaz ihracının ise 2022 için 0,4 milyar metreküp artacağı değerlendirmesinde bulundu.