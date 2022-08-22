Çin, Temmuz ayında Rusya'dan geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,6 artışla 7,15 milyon ton petrol aldı. Ancak Temmuz ayında Rusya'dan Çin'e günlük ortalama petrol satışı Mayıs ayındaki 2 milyon varilin altında 1,68 milyon varil olarak gerçekleşti.

Çin'in ikinci büyük petrol tedarikçisi ile 6,54 milyon ton, 1,54 milyon varil/gün ile Suudi Arabistan oldu.Rusya, yılın ilk 7 ayında Çin'e geçen yıla göre yüzde 4,4 artışla 48,45 milyon ton petrol sattı. Suudi Arabistan'ın ihracatı ise yüzde 1 düşüş ile 49,84 milyon ton seviyesinde gerçekleşti.