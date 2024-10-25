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Rusya'dan değerli metaller borsası için hamle

Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov, Rusya'nın değerli metaller borsası oluşturmak için BRICS üyeleri ile görüştüğünü açıkladı.

Oluşturma Tarihi 25 Ekim 2024 08:45

Son Güncelleme Tarihi 25 Ekim 2024 08:45

Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov, Rusya'nın adil fiyatlandırma ve ticari büyümeyi sağlamak amacıyla uluslararası bir değerli metaller borsası oluşturmak için diğer BRICS üyeleriyle görüşmelerde bulunduğunu söyledi.

Siluanov, "Mekanizma, metaller için fiyat göstergeleri, külçe üretimi ve ticareti için standartlar ve BRICS içinde piyasa katılımcılarının akreditasyonu, takas ve denetim için araçlar oluşturulmasını içerecek" dedi.

BRICS değerli metaller borsası, Londra Metal Borsası gibi Batılı ticaret platformlarına rakip olacak ve ticareti Batı'nın BRICS üyeleri Rusya ve İran'a uyguladığı yaptırımlardan koruyacak.

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