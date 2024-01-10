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Rusya’nın boru hatlarıyla petrol ihracatı 2023'te geriledi

Rus petrol boru hattı işletmecisi Transneft'in petrol ihracatının 2023'te önceki yıla göre yüzde 6,5 azaldığı bildirildi.

Oluşturma Tarihi 10 Ocak 2024 14:16

Son Güncelleme Tarihi 10 Ocak 2024 14:16

Transneft'ten yapılan yazılı açıklamada, şirketin boru hatlarıyla sevkiyatının geçen yıl 2022'ye göre yaklaşık yüzde 1 azaldığı belirtildi.

Söz konusu dönemde, boru hatlarıyla ihracatın da yüzde 6,5 düştüğü bilgisine yer verilen açıklamada, sevkiyat hacimlerine ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Çin'e sevkiyatın ise geçen yıl önceki yıla kıyasla benzer seviyede kalarak yaklaşık 40 milyon ton düzeyinde gerçekleştiğine işaret edilen açıklamada, Avrupa'ya yönelik Drujba hattından sevkiyatın ise geçen yıl 2022'ye göre yüzde 60 azaldığı belirtildi.

Açıklamada, Rus limanlarına sevkiyatın ise aynı dönemde yüzde 7,2 arttığı bilgisi paylaşıldı.

Dünyanın en büyük petrol boru hattı şirketi Transneft, Rus petrolünün boru hatlarıyla ihracatında tekel konumunda bulunuyor.

Transneft Başkanı Nikolay Tokarev, geçen ay yaptığı açıklamada, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı petrol üreticisi ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun üretim kısıntıları nedeniyle boru hattı ihracatında düşüş beklediklerini söylemişti.

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