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Rusya'nın uluslararası rezervleri 11,6 milyar dolar arttı

Rusya'nın uluslararası rezervleri, ağustosta önceki aya göre 11,6 milyar dolar artarak 613,7 milyar dolara yükseldi.

Oluşturma Tarihi 06 Eylül 2024 16:35

Son Güncelleme Tarihi 06 Eylül 2024 16:35

Rusya Merkez Bankası tarafından açıklanan verilere göre, ülkenin uluslararası rezervleri, 1 Eylül itibarıyla 1 Ağustos'a kıyasla yaklaşık yüzde 1,9 artarak 602,1 milyar dolardan 613,7 milyar dolara çıktı.

Uluslararası rezervler, Rusya Merkez Bankası ve Rus hükümeti tarafından yönetilen döviz, para, altın ve diğer rezerv varlıklardan oluşuyor.

Batılı ülkeler, Ukrayna'daki savaş nedeniyle Rusya Merkez Bankası rezervlerinin yaklaşık yarısına erişimini dondurmuştu.

Rusya Merkez Bankasının uluslararası rezervlerinde altının payı temmuzda yüzde 29,8'e çıkarak Şubat 2000'den bu yana en yüksek seviyeye ulaşmıştı.

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