Rusya'nın yeni gümüş madeni konsantre satışına başlanacak

Rusya'nın yeni gümüş madeni Prognoz'un konsantre satışına 2024'ün üçüncü çeyreğinde başlayacağı bildirildi.

Polymetal International'ın Rus iştiraki Polymetal, "Gümüş konsantresi 2024'ün üçüncü çeyreğinde küresel pazara ulaşacak" dedi. Açık ocak madeninin yılda ortalama 5-7 milyon ns gümüş konsantresi üreteceği belirtildi.

Rusya'nın uzak doğusundaki Prognoz'da cevher madenciliği 2023'ün ikinci çeyreğinde başladı. Cevher şu anda işlenmek üzere Polymetal'in madenden 675 km (419 mil) uzaklıkta bulunan Nezhda konsantratörüne taşınıyor.

Silver Institute ve danışmanlık şirketi Metals Focus'a göre, madenlerden elde edilen küresel gümüş üretiminin bu yıl %4 artarak son 6 yılın en yüksek seviyesi 843 milyon onsa ulaşması ve bunun kısmen Prognoz'un devreye girmesi nedeniyle olması bekleniyor.