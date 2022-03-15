SON DAKİKA: Benzin ve motorin fiyatları için indirim rüzgarı! Brent petrol 2 haftanın en düşük seviyesine çekildi

Son dakika haberler...Petrol fiyatları 2 haftanın en düşük seviyesi olan 100 dolar psikolojik bandına çekildi. Bu durumun motorin ve benzin fiyatı başta olmak üzere akaryakıt için indirim olarak yansıması bekleniyor. 2,38 TL'lik motorin indirimi sonrası, sektör temsilcileri bu gece yarısından itibaren motorin ve benzin fiyatlarında yeni indirim beklendiğini açıkladı.

BRENT PETROL 8 MART'TA ZİRVE YAPTI Rusya Ukrayna krizinin savaşa dönüşmesi ve İran'ın Viyana müzakerelerinden sonuç alınamaması nedeniyle petrol tarafında arz endişeleri körüklendi. Bununla beraber 8 Mart tarihinde serbest piyasada brent petrol 133 doları vadeli piyasada 140 doları görerek 13,5 yılın zirvesine yükseldi. 2022 yıl başında 77 dolar olan petrol fiyatı yüzde 73 yükselmesi sonrası tüm dünyada akaryakıt fiyatları rekor kırdı.

Son dönemde Rusya ile Ukrayna arasında ateşkes görüşmelerinin öne çıkması ve iyimser mesajlar verilmesi, Çin'in Covid-19 salgını karşısında katı tedbirlere başvurmasının petrol talebinde artışı yavaşlatacağı beklentileri, AB ülkelerinin Rusya'ya petrol konusunda bir kısıklama getirmemesi ve Rusya'nın da doğal gaz ve petrol ihracatını sürdürmesi nedeniyle fiyatlar geri çekilmeye başladı.

İLK İNDİRİM MOTORİN FİYATLARI İÇİN GELDİ 15 Mart itibarıyla motorin fiyatları için 2,38 TL indirim yapıldı. Motorin fiyatı 22,90 TL'den 20,52 TL'ye indi. Brent petrol varil fiyatı haftanın ikinci işlem gününde 133 dolar zirve seviyesi dikkate alındığında yüzde 25 kayıpla 100 dolara kadar çekildi. Bununla beraber benzin ve motorin fiyatları için yeni indirim beklentisi oluştu.

MOTORİN VE BENZİN FİYATI İÇİN YENİ İNDİRİM GELİYOR Motorin fiyatlarına 15 Mart'ta gelen 2 lira 38 kuruşluk indirimin ardından, benzin ve motorin fiyatlarında yeni bir indirim bekleniyor. Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinde 1 lira 76 kuruş, motorin fiyatında ise 93 kuruş yeni indirim yapılması bekleniyor.

AKARYAKIT İNDİRİMLERİ POMPAYA YANSIYACAK Akaryakıtta indirim tutarları pompaya yansıyacak. Ancak kesin indirim veya zam miktarları EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz'ın açıklamasına göre saat 22:00'de belli oluyor.