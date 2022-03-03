Son dakika haberleri...Rusya-Ukrayna Savaşı'nın patlak vermesiyle beraber petrol ve doğal gaz başta olmak üzere enerji emtialarında arz endişeleri tavan yaptı. Bununla beraber, hafta içinde brent petrol fiyatı hemen hemen her gün yeni rekor kırdı.
Son dakika: Brent petrol fiyatı 9 yılın rekorunu kırdı: Rusya Ukrayna krizi enerji piyasasını vuruyor! Petrol enflasyon endişelerini körüklüyor
Son dakika haberi...Küresel piyasalarda Rusya-Ukrayna Savaşı`nın etkisi giderek artıyor. Dün 7,5 yılın rekorunu tazeleyerek günü 114,24 dolar seviyesinden kapatan brent petrol, artan arz endişeleriyle bugün 118 dolar seviyesini aşarak Şubat 2013 tarihinden beri gördüğü en yüksek seviyeyi test ederek 9 yılın rekorunu kırdı. Bununla beraber sanayinin önemli ham maddesi olan petrol fiyatının giderek yükselmesi enflasyon endişelerini körüklüyor.
SON DAKİKA HABERİ | 9 YILIN REKORUNU KIRDI! PETROL FİYATLARI NEDEN YÜKSELİYOR?
ABD'de Rus petrolü, sıvılaştırılmış doğal gaz ve benzeri ürünlerini tasaklayacak yasa tasarı için harekete geçmesi, emtia piyasalarında arz endişelerini yükseltti. Bu durum OPEC tarafından gelen mesajlarda ek arzın olmayacağı açıklamaları ile birleşince petrol 118 doları aşarak son 9 yılın rekorunu kırdı. Brent petrol varil fiyatı en son 15 Şubat 2013 tarihinde 118 doların üzerinde seyretmişti.
AKARYAKIT DEVLERİ RUSYA TARAFINDAKİ YATIRIMLARINI ÇEKTİ
ABD'nin ve Avrupa ülkelerinin Rusya'ya karşı açıkladığı ekonomik yaptırımlar sonrası BP, Equinor ve Shell ülkedeki yatırımlarından çekildi. Fransız enerji şirketi TotalEnergies, Rusya'daki yeni projelere sermaye aktarmayacağını açıkladı. Son olarak, ABD'li enerji şirketi ExxonMobil, Rusya'daki Sakhalin-1 doğal gaz ve petrol üretim sahasındaki operasyonlarını durduracağını ve ülkede yeni yatırım yapmayacağını bildirdi.
OPEC TOPLANTISINDA PETROLDE 'EK ARZ' KARARI ÇIKMADI
Suudi Arabistan liderliğindeki 13 üyeli Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ile Rusya önderliğindeki OPEC dışı petrol üreticisi 10 ülkenin enerji ve petrol bakanları bir araya geldi.
Toplantıda günlük 400 bin varillik kademeli üretim artışı planına nisan ayında da devam etme kararı alındı. OPEC'ten yapılan açıklamada, mevcut petrol piyasası temellerinin ve görünümünün dengeli bir piyasaya işaret ettiği, fiyat oynaklığının piyasa temellerindeki değişikliklerden değil, jeopolitik gelişmelerden kaynaklandığı kaydedildi.
AVRUPA'DA ENFLASYON 25 YILIN REKORUNU KIRDI
Rusya Ukrayna Savaşı'nın gölgesinde Avrupa'da enflasyon rakamları beklenenden kötü geldi. Eurostat, Euro Bölgesi'nin şubat ayına ilişkin yıllık enflasyon öncü verilerini yayımladı. Buna göre verilerin toplandığı son 25 yıldan bu yana en yüksek seviyeye çıkan enflasyon, Hollanda'da yüzde 7,2, Belçika'da yüzde 9,6, Estonya'da yüzde 12,4 ve Litvanya'da yüzde 13,9 oldu.
ENFLASYONU ENERJİ FİYATLARI KÖRÜKLÜYOR
Euro Bölgesi'nde Şubat ayındaki enflasyonun ana bileşenlerine bakıldığında, en yüksek yıllık enflasyon yüzde 31,7 ile enerjide gerçekleşti. Enerjiyi, yüzde 4,1 ile gıda, alkol ve tütün ürünleri, yüzde 3 ile enerji dışı sanayi ürünleri ve yüzde 2,5 ile hizmetler izledi.
Enflasyon, şubat ayında Almanya'da yüzde 5,5, Fransa'da yüzde 4,1, İspanya'da yüzde 7,5, İtalya'da yüzde 6,2, Hollanda'da yüzde 7,2, Belçika'da yüzde 9,6, Estonya'da yüzde 12,4 ve Litvanya'da yüzde 13,9 seviyesinde ölçüldü.
Rusya-Ukrayna Savaşı'nın zaten yüksek olan enerji fiyatlarını körüklemesiyle beraber ekonomistler Avrupa'da yeni enflasyon beklentilerinin hızla yükselebileceğine dikkat çekiyor.
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