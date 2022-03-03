Son dakika: Brent petrol fiyatı 9 yılın rekorunu kırdı: Rusya Ukrayna krizi enerji piyasasını vuruyor! Petrol enflasyon endişelerini körüklüyor

Son dakika haberleri...Rusya-Ukrayna Savaşı'nın patlak vermesiyle beraber petrol ve doğal gaz başta olmak üzere enerji emtialarında arz endişeleri tavan yaptı. Bununla beraber, hafta içinde brent petrol fiyatı hemen hemen her gün yeni rekor kırdı.

SON DAKİKA HABERİ | 9 YILIN REKORUNU KIRDI! PETROL FİYATLARI NEDEN YÜKSELİYOR? ABD'de Rus petrolü, sıvılaştırılmış doğal gaz ve benzeri ürünlerini tasaklayacak yasa tasarı için harekete geçmesi, emtia piyasalarında arz endişelerini yükseltti. Bu durum OPEC tarafından gelen mesajlarda ek arzın olmayacağı açıklamaları ile birleşince petrol 118 doları aşarak son 9 yılın rekorunu kırdı. Brent petrol varil fiyatı en son 15 Şubat 2013 tarihinde 118 doların üzerinde seyretmişti.

AKARYAKIT DEVLERİ RUSYA TARAFINDAKİ YATIRIMLARINI ÇEKTİ ABD'nin ve Avrupa ülkelerinin Rusya'ya karşı açıkladığı ekonomik yaptırımlar sonrası BP, Equinor ve Shell ülkedeki yatırımlarından çekildi. Fransız enerji şirketi TotalEnergies, Rusya'daki yeni projelere sermaye aktarmayacağını açıkladı. Son olarak, ABD'li enerji şirketi ExxonMobil, Rusya'daki Sakhalin-1 doğal gaz ve petrol üretim sahasındaki operasyonlarını durduracağını ve ülkede yeni yatırım yapmayacağını bildirdi.

OPEC TOPLANTISINDA PETROLDE 'EK ARZ' KARARI ÇIKMADI Suudi Arabistan liderliğindeki 13 üyeli Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ile Rusya önderliğindeki OPEC dışı petrol üreticisi 10 ülkenin enerji ve petrol bakanları bir araya geldi.

Toplantıda günlük 400 bin varillik kademeli üretim artışı planına nisan ayında da devam etme kararı alındı. OPEC'ten yapılan açıklamada, mevcut petrol piyasası temellerinin ve görünümünün dengeli bir piyasaya işaret ettiği, fiyat oynaklığının piyasa temellerindeki değişikliklerden değil, jeopolitik gelişmelerden kaynaklandığı kaydedildi.

AVRUPA'DA ENFLASYON 25 YILIN REKORUNU KIRDI Rusya Ukrayna Savaşı'nın gölgesinde Avrupa'da enflasyon rakamları beklenenden kötü geldi. Eurostat, Euro Bölgesi'nin şubat ayına ilişkin yıllık enflasyon öncü verilerini yayımladı. Buna göre verilerin toplandığı son 25 yıldan bu yana en yüksek seviyeye çıkan enflasyon, Hollanda'da yüzde 7,2, Belçika'da yüzde 9,6, Estonya'da yüzde 12,4 ve Litvanya'da yüzde 13,9 oldu.