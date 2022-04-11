Son Dakika: Motorin fiyatları için indirim geliyor! Brent petrol psikolojik sınırın altında!

Son dakika haberler...Brent petrol tarafındaki geri çekilmenin etkisiyle motorin ve benzin fiyatları başta olmak üzere akaryakıt ürünlerinde indirim beklentisi oluştu. Petrol fiyatları için yaşanan düşüşte Rusya Ukrayna müzakereleri, ABD'nin stratejik hamlesi ve Çin tarafından gelen haber akışı etkili oldu.
Son Dakika Haberi: Motorin fiyatları için indirim geliyor! Brent petrol psikolojik sınırın altında!
Son dakika haberi...Motorin fiyatları için bu gece yarısından itibaren indirim bekleniyor. Rusya Ukrayna tarafından gelen iyimser mesajlar ve Çin`den gelen haber akışıyla petrol 100 dolar psikolojik bandının altını gördü. Bununla beraber motorin ve benzin fiyatı başta olmak üzere akaryakıt pompa fiyatları için indirim beklentisi oluştu. Brent petroldeki düşüşün sürmesi durumunda benzin için de indirimin söz konusu olabileceği ifade edildi.
SON DAKİKA HABERİ | ARAÇ SAHİPLERİ DİKKAT! MOTORİN FİYATLARI İÇİN İNDİRİM GELİYOR
Petrol fiyatları 100 dolar psikolojik bandının altını gördü. Bununla beraber sektörü temsilcilerinden alınan bilgiye göre bu gece yarısından itibaren motorin fiyatları için pompaya yansıyacak şekilde indirim gelecek.
MOTORİN FİYATLARI İÇİN 1,04 TL İNDİRİM BEKLENİYOR
Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorin fiyatları için 1,04 TL indirim bekleniyor. Petrol fiyatları için düşüşün sürmesi durumunda ise benzin fiyatı için de indirim yaşanacak.
Peki akayakıt pompa fiyatları ne kadar? İşte indirim öncesi İstanbul, Ankara ve İzmir'deki benzin ve motorin fiyatları...
İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR'DE BENZİN VE MOTORİN FİYATLAR NE KADAR?
İndirim öncesi İstanbul, Ankara ve İzmir'de akaryakıt fiyatları:
İstanbul'da benzin litre fiyatı 19,00 TL
İstanbul'da motorin litre fiyatı 21,27 TL
Ankara'da benzin litre fiyatı 19,11 TL
Ankara'da motorin litre fiyatı 21,37 TL
İzmir'de benzin litre fiyatı 19,12 TL
İzmir'de motorin litre fiyatı 21,38 TL
NOT: Fiyatlar il, ilçe ve bayilere göre birkaç kuruşluk farklılık gösterebilir.
BRENT PETROL MÜZAKERELER VE ABD'NİN YENİ HAMLESİ İLE GERİLEDİ
Rusya Ukrayna krizi müzakerelerin yoğunlaşmasıyla geçmişe göre daha ılımlı mesajların gelmesiyle ateşkes umutlarını artırdı.
Bununla beraber ABD'nin piyasalarda arz dengesini sağlamak adına, stratejik petrol rezervlerinden gelecek 6 ay için günlük 1 milyon varil olmak üzere 180 milyon varili aşkın petrol satışı yapılacağını duyurması ve ABD'nin bu kararına Uluslararası Enerji Ajansı'nın (IEA) 31 üye ülkesinin de katılacağı bildirildi. Bu durum petrolde düşüşe destek oldu. Nitekim 133 dolar ile 13,5 yılın rekorunu kıran petrol fiyatları 100 doların altına çekildi.
ÇİN'İN YENİ COVİD-19 TEDBİRLERİ PETROL İÇİN TALEP ENDİŞESİ YARATTI
Çin'de artan vaka sayılarının petrol talebini olumsuz etkileyebileceği endişesi de petrol fiyatları için baskı yaratan bir diğer unsur olarak dikkat çekti. Bu endişenin altında Çin'in vaka sayıları için sert tedbir kararları yatıyor.
KALICI ATEŞKES SAĞLANMADAN BRENT PETROLDE OYNAKLIK SÜREBİLİR
Ekonomistler, Rusya'ya gelecek ek yaptırım kararlarının piyasalarda petrol arzı endişesini körüklediğini belirterek, kalıcı ateşkes sağlanmadan petrol fiyatları için oynaklığın sürebileceğine dikkat çekti.
AKARYAKIT FİYATLARI İÇİN DÜŞÜŞ SÜRECEK Mİ?
Petrol fiyatları için 100 dolar psikolojik bandına dikkat çeken akaryakıt sektör temsilcileri ise, bu seviyenin altında kalıcılık sağlanması ve düşüşlerin sürmesi durumunda benzin ve motorin fiyatları başta olmak üzere akaryakıtta düşüşlerin sürebileceğini belirtti.
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