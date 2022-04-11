Son Dakika: Motorin fiyatları için indirim geliyor! Brent petrol psikolojik sınırın altında!

Son dakika haberler...Brent petrol tarafındaki geri çekilmenin etkisiyle motorin ve benzin fiyatları başta olmak üzere akaryakıt ürünlerinde indirim beklentisi oluştu. Petrol fiyatları için yaşanan düşüşte Rusya Ukrayna müzakereleri, ABD'nin stratejik hamlesi ve Çin tarafından gelen haber akışı etkili oldu.

Petrol fiyatları 100 dolar psikolojik bandının altını gördü. Bununla beraber sektörü temsilcilerinden alınan bilgiye göre bu gece yarısından itibaren motorin fiyatları için pompaya yansıyacak şekilde indirim gelecek.

MOTORİN FİYATLARI İÇİN 1,04 TL İNDİRİM BEKLENİYOR

Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorin fiyatları için 1,04 TL indirim bekleniyor. Petrol fiyatları için düşüşün sürmesi durumunda ise benzin fiyatı için de indirim yaşanacak.

Peki akayakıt pompa fiyatları ne kadar? İşte indirim öncesi İstanbul, Ankara ve İzmir'deki benzin ve motorin fiyatları...