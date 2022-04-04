Son dakika haberleri...Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Bursa İş Dünyası Buluşması toplantısında faiz, döviz kurları ve enflasyon üzerinde önemli değerlendirmelerde bulundu. Bakan Nebati, "Faiz artırılmadan kur düşmez diyenler, olmaz diyenler vardı. Kur korumalı TL mevduat (KKM) hesabı ile döviz kurları için stabilizasyon sağlandı. Türkiye faiz kıskacından çıktı" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Bursa İş Dünyası Buluşması toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

"DÜNYANIN BİRÇOK ÜLKESİ ENFLASYON İLE KARŞI KARŞIYA"

Dünyanın birçok ülkesi enflasyon ile karşı karşıya. Salgın sürecinde aldığımız proaktif kararlarla dünyaya örnek olduk. Yüksek büyüme oranları istihdam piyasasına da olumlu yansıdı. Göstergeler yurt içi iktisadi faaliyetin güçlü seyretmeye devam ettiğini gösteriyor. Enerji arz güvenliğine katkı sağlayacak yatırımlar sürüyor.

"KKM İLE DÖVİZ KURUNDAKİ OYNAKLIĞI KISA ZAMANDA GİDERDİK"

Artan enflasyon tüm dünyanın sorunu haline geldi. Mart ayı itibarıyla %61,1'e yükselen enflasyonu kalıcı olarak düşürmek, fiyat istikrarını sürdürme noktasında kararlı adımlar atmaktayız. Bu amaçla KKM ve bununla sunulan finansal enstrümanlar ile döviz kurundaki oynaklığı kısa zamanda giderdik.

"ENFLASYON ÜZERİNDE KUR BASKISI AZALDI"

KKM hesabı ile enflasyon üzerindeki kur baskısı azaldı. Savaşın etkileri ekonomik alanda da tüm dünyayı etkisi altına aldı. KKM hesaplarındaki bakiye, 1 Nisan itibarıyla 695 milyar TL'ye ulaşmış durumda. KKM Hesap sahipleri getirilerini almaya başladı.

KKM ve katılım hesapları ile döviz kurunda stabilazasyon sağlandı ve enflasyon üzerindeki kur baskısını azalttık. Döviz kurunda stabilizasyon en iyi şekilde yürüyor.

"FAİZ KISKACINDAN ÇIKTIK"

Türkiye'de dolara ilişkin davranışın olduğunu hepimiz biliyoruz, önemli olan bu davranışın artık TL'ye güven duyulduğu, işlemlerin daha iyi ve uzun vadeli şekilde yapılabilmesi konusunda başarı sağlanmasıdır. Enflasyon şu anda %60'ın üzerinde, problem mi, problem, ama faiz kıskacından da çıkarttık.

Enflasyonun üzerinde faiz oranıyla işlem yapılmıyor, bankacılık sektöründe selektif kur politikaları ile iş dünyasının önünü açacak adımlar atılıyor. Enflasyonda beklentiye yönelik adımlarla yıl sonunda enflasyonun makul seviyeye geldiğini hep birlikte göreceğiz.

"KAPASİTE KULLANIM ORANLARI %79-80'LERDE, TİCARET İYİ"

Piyasalarda işler elhamdülillah iyi, kapasite kullanım oranları %79-80'lerde, ticaret iyi. Bundan sonra yapmamız gereken şey fiyatlardaki davranış bozukluğunun giderilmesiyle, makro ekonomik göstergelerdeki iyileşme ile yatay geçişten sonra daha makul bir enflasyon sarmalından çıkacağımız döneme gireceğiz. Kur ve faizin üstesinden geldik, sırada enflasyon var.

"FAİZ ARTIRILMADAN KUR DÜŞMEZ, OLMAZ DİYENLER VARDI"

Enflasyon ile mücadelenin çok önemli ayağı olan bireylerin davranışsal eğilimini değiştirecek adımlar, bu adımları atıyoruz, ataleti üzerimizden atacağız, yatay seyirden sonra yıl sonunda beklentilerimize uygun enflasyon düşüşünü yaşayacağız. Bunun üstesinden nasıl geleceğini biliyoruz, inanç, kararlılık ve güven.

Faiz artırılmadan kur düşmez diyenler, olmaz diyenler vardı, elhamdülillah o da tamam. Enflasyon, bununla ilgili yapılması gereken şeyleri, hep beraber yapacağız.

"FAHİŞ FİYAT UYGULAYAN İŞLETMELERİ YAKİNEN İZLİYORUZ"

Hayat pahalılığı karşısında milletimizi korumaya devam edeceğiz. Fahiş fiyat uygulayan işletmeleri yakinen izliyoruz. Beklentilerini enflasyon daha da yükselecek kurgusu üzerine kuranlar ve bunun üzerinden fahiş fiyat uygulayan işletmeler takibimiz altındadır.

Sağlık sisteminde dünyaya örnek olacak sonuçlar elde edilmiştir. Elbette ki tüm sorunların tamamlanması gibi sıfırlanması gibi bir hayat, dünya yok, ama zorlukların üstesinden birlikte hareket ederek, dayanışma içerisinde yola çıkmak en temel başarı kriteridir.

"YIL SONUNDA ENFLASYONDA KALICI DÜŞÜŞ BEKLİYORUZ"

Her zorlukta bir kolaylık vardır, biz bu zorlukları aşacağız, öldük, bittik, yandık yaygarası ile değil, bunları yapanlarla değil, ülkesine, işletmesine, vatanına, toplumuna inanan ve buna ilişkin olarak pozisyonunu belirleyenlerle bu zorlukların üstesinden geleceğiz.

Aldığımız ve alacağımız tüm önlemler ile döviz kurlarındaki istikrar ve emtia fiyatlarındaki normalleşme ile yıl sonunda enflasyonun yıl sonunda kalıcı bir şekilde inmesini bekliyoruz, bu beklentimizden geri adım atmış değiliz.

"TÜRKİYE'YE YATIRIM YAPACAK YATIRIMCI KAZANACAĞINI BİLİYOR"

Türkiye'ye gelecek, yatırım yapacak yerli veya yabancı yatırımcı, son iki yılda kanıtlandığı üzere 26 trilyon dolarlık ticaret hacmine sahip ve her türlü talebi karşılayabilecek olan bir üretim üssünde yatırım yaptığında fazlasıyla kazanacağını bilerek ifade ediyor ve bu konudaki kararlılığımızı ortaya koyuyoruz.

"SİSTEME GİREN ALTIN MİKTARI İKİ KATINA ÇIKTI"

Altın tasarruf sistemini daha hızlı kullanmaya yönelik adımlarımızı atıyoruz. Yaptığımız tanıtımla birlikte sisteme giren altın miktarı iki katına çıktı.

Türkiye ekonomik modeline uygun enstrümanlarımızı geliştirmeye devam ediyoruz. Proje bankacılığı yaygınlaştıracağız, mega endüstri bölgelerinin kurulmasını teşvik edeceğiz.

Yeşil üretimi destekliyoruz, yenilenebilir enerji üretimi artırmaya yönelik uygulayı hayata geçirdik.