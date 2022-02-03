Son dakika haberi...Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati'den kritik enflasyon ve döviz açıklaması geldi. Bakan Nebati, kur korumalı yeni mevduat planında toplam hacmin 272 milyar lirayı aştığını belirterek, bu mevduat ürününe 113 milyar liranın döviz hesaplarından geldiğini duyurdu. Enflasyon konusunda da dikkat çeken açıklamalar yapan Bakan Nebati, "2023 Haziran seçimlerine kadar tek haneli enflasyona sahip olacağız" diye konuştu.

Japonya'da yayınlanan Nikkei Asia'ya konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Türkiye'de enflasyonun Nisan ayında yüzde 50'ye ulaşmadan tepe yapmasını ve Türk Lirası'nın bu yıl istikrar kazanmasını beklediğini de ifade etti. Bakan Nebati, uygulamaya koyulan ekonomi politikasından geri dönüş olmayacağını, faiz artırımı olmayacağını söyledi.

Türkiye ekonomisinin büyümesinin 2022 yılında yüzde 5 olacağının tahmin ediliğini açıklayan Bakan Nebati, TL'de daha fazla değer kaybı beklemediğini ifade ederek, "19 Aralık'tan bu yana dövize önemli müdahale olmadı. Kur korumalı yeni mevduat planında toplam hacim 272 milyar lirayı aştı. Kur korumalı yeni mevduat planına 113 milyar lira döviz hesaplarından geldi. Kur korumalı mevduatta tepe noktasına ulaşıldığını değerlendirdiğimizde, bir karar vereceğiz" dedi.

"2023 HAZİRAN SEÇİMLERİNE KADAR TEK HANELİ ENFLASYONA SAHİP OLACAĞIZ"

Bakan Nebati, "Enflasyona karşı koruma sağlayacak enstrümanlar düşünüyoruz, ancak bu tür enstrümanlara şu an için ihtiyaç yok. 2023 Haziran seçimlerine kadar tek haneli enflasyona sahip olacağız. Bu programı uygulamak için 18 aya ihtiyacı var ve seçimlere kadar 17 ayımız var.

Pazartesi ve Salı günü Londra'da yatırımcılar ile biraraya geleceğim. Londra'dan sonra Cumhurbaşkanımıza BAE'de eşlik edeceğim ve G20'nin Jakarta toplantısına gideceğim. Ayrıca Bahreyn'i ve tekrar Londra'yı ziyaret edeceğim. Bahar aylarında Japonya, Çin ve Singapur'a gitmek istiyorum" diye konuştu.