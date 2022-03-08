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Joe Biden sonrası altın fiyatları tüm zamanların en yükseğine yöneldi! Petrol rekor tazeledi
ABD`de petrol için yeni iddia! Brent ve altın fiyatları yönünü yukarı kırdı
Türk SİHA`larına Asya yolu göründü
Tümü
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METE DİRİCE
Oluşturma Tarihi: 08 Mart 2022 19:44
Son güncelleme Tarihi: 08 Mart 2022 20:56

SON DAKİKA: Joe Biden sonrası piyasalar alev alev! Altın fiyatları tüm zamanların rekoruna yöneldi: Brent petrol rekor tazeledi

Son dakika haberi...ABD Başkanı Joe Biden piyasalarda risk iştahına darbe indiren açıklamasını yaptı. Biden Rus petrolü ithalatını yasaklayan kararı açıklarken, altın fiyatları 2.069 dolar düzeyini görerek tüm zamanların rekoruna yöneldi. Brent petrol fiyatı ise serbest piyasada 133 doları görerek 13,5 yılın rekorunu tazeledi. Spot altın fiyatları için tüm zamanların rekoru 2.075 dolar ile 7 Ağustos 2020 tarihinde bulunuyor. Gram altın ise ons tarafından bulduğu destekle 969 TL`ye yükselerek 2022`in rekorunu tazeledi.

Son dakika haberleri...ABD Başkanı Joe Biden, Rus petrol ve doğal gazı ithalatını yasaklayan kararı açıkladı. Joe Biden'ın açıklamaları sonrası spot altın fiyatı 2.069 dolar düzeyini görerek tüm zamanların rekoruna yönelirken, brent petrol fiyatı serbest piyasada 133 doları görerek 22 Temmuz 2008 yılından beri gördüğü en yüksek seviyeye yükseldi. Spot altın fiyatları için tüm zamanların rekoru 2.075 dolar ile 7 Ağustos 2020 tarihinde bulunuyor. Gram altın ise ons tarafından bulduğu destekle 969 TL'ye yükselerek 2022'in rekorunu tazeledi.

SON DAKİKA HABERİ | JOE BİDEN PETROL VE DOĞAL GAZ İTHALATINI YASAKLADI: ALTIN VE PETROL REKORA KOŞTU

Bir yandan Ukrayna topraklarında savaş sürerken, bir yandan da ekonomik savaş şiddetleniyor. Bu akşam saatlerinde dünyanın gözü ABD Başkanı Joe Biden'daydı. Biden, Rusya'dan petrol ve doğal gaz ithalatını yasaklayan kararı açıkladı. Piyasaların merakla beklediği kararla birlikte petrol fiyatları serbest piyasada 133 doları aşarak 13,5 yılın rekorunu tazeledi. Spot altın fiyatları ise hızla tırmanışa geçerek 2.069 dolar düzeyini test ederek tüm zamanların rekoruna yöneldi.

ABD'NİN KARARININ ARDINDAN BİR YAPTIRIM AÇIKLAMASI DA İNGİLTERE'DEN GELDİ

İngiltere Çalışma, Enerji ve Endüstriyel Strateji Bakanı Kwasi Kwarteng'in aktardığına göre İngiltere, 2022 sonuna kadar Rus petrol ve petrol ürünlerinin ithalatını aşamalı olarak durduracak.

JOE BİDEN RUSYA BAŞBAKAN YARDIMCISI NOVAK'IN RESTİNİ GÖRDÜ

ABD ve Avrupa ülkelerinin Rus petrolünün ithalatını yasaklamak için yaptığı görüşmeler hakkında konuşan Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, böyle bir senaryoda petrolün varil fiyatının 300 dolara çıkabileceğini konusunda ABD'ye rest çekmişti. Bunun yanında Avrupa içinde 'Gazı keseriz' mesajı veren Novak, Rusya'ya yönelik sert yaptırımlar ve açıklamalar nedeniyle Kuzey Akım 1 konusunda adım atabileceklerine yönünde AB ülkelerini tehdit etti.

ALTIN VE PETROL FİYATLARI NEDEN YÜKSELİYOR?

Dünyanın önde gelen petrol ve doğal gaz ihracatçısı Rusya'ya uygulanan yaptırımlar piyasalarda arzın azalacağı endişelerini arttırıyor. Covid-19 döneminin ardından açılan ve tam kapasite çalışan sanayilerde ham madde ihtiyacının yüksek olduğu ve tedarik krizlerinin yaşandığı dünyada bir de arz kısıntıları olunca yükseliş kaçınılmaz oluyor.

Enerji fiyatları üzerindeki büyük artışlar en çok enfaslasyonu körükleyen başlıca etmen olarak dikkat çekiyor. Küresel düzeyde artan enflasyon ve enflasyon beklentileri, hem enflasyondan korunma aracı hem de riskten kaçış aracı olan altına yarıyor. Nitekim altın fiyatları Rusya Ukrayna Savaşı'nın başlamasının ardından önce 1.900 ardından 2.000 dolar psikolojik bandını kırarak 2.075 dolar seviyesinde bulunan tarihi rekoruna yöneldi.

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU? SON DAKİKA CANLI ALTIN FİYATLARI KAÇ TL?

PİYASALARDA ASIL BELİRLEYİCİ OLAN AB ÜLKELERİ OLACAK

ABD ve İngiltere'nin aldığı bu karar Rus petrol ve petro kimya ürün ihracatının yüzde 3'ünü etkiliyor. Özellikle piyasalarda bu karar sonrası, Avrupa Birliği ülkelerinin takınacağı tutum merak ediliyor. Bilindiği üzere Rusya enerji ithalatının çoğunu AB ülkelerine gerçekleştiriyor. ABD ve İngiltere'nin aldığıkları yasaklama kararına AB ülkelerininde katılması durumunda piyasalarda risk iştahının giderek düşmesi bekleniyor.

KÜRESEL EKONOMİDE STAGFLASYON RİSKİ BELİRDİ

Covid-19 sürecinin ardından 2021 yılında toparlanmaya çalışan ve enflasyon ile mücadele eden dünya ekonomisi merkez bankalarının sıkı para politikasına geçiş sürecinde Rusya Ukrayna Savaşı'na yakalandı.

Ufukta parasal sıkılaşmanın göründüğü bir ortamda, jeopolitik riskleri artıran askeri operasyonların ve dünyanın önde gelen petrol, doğal gaz ve emtia üreticisi ülkelerin karşılıklı restleşmesi arz piyasasına darbe indirdi. Bununla beraber 2022'de küresel büyümenin yavaşlayacağı beklentisinin güçlenmesi 'Stagflasyon' riskini artırdı. Bu durum sermayeyi güvenli limanlara yöneltti.

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