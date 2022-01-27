Son dakika haberi...Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Ankara Ticaret Odası Meclis Toplantısı'na katıldı. Oktay, Türkiye'nin, Covid-19 salgını gibi zorlu dönemde ayakta kalmayı başaran, gücünü artıran az sayıda ülkelerden olduğunu belirtip, "Milletimizin sağlığını korumak için her türlü tedbiri alırken, işini, aşını, sermayesini muhafaza etmesini sağlamak amacıyla da tüm imkanlarımızı seferber ettik. Üretimin kesintisiz sürmesi, istihdamın korunması ve ekonomimizin ayakta kalması için toplumun her kesimine yönelik önlemleri devreye soktuk. İş gücü piyasasına sunduğumuz pek çok farklı destekle vatandaşlarımızın ve firmalarımızın sizlerin yanında olduk" dedi.





"TÜM ZAMANLARIN EN YÜKSEK İHRACAT RAKAMI GERÇEKLEŞTİ"

Fuat Oktay, 2021 yılında ihracatın önceki yıla kıyasla yüzde 32,85 artışla 225 milyar 368 milyon dolara ulaşarak kendi rekorunu kırdığını belirterek, "Bundan sonda da kırmaya devam edecektir. Bu değer ile 200 milyar dolar eşiği aşılmış ve tüm zamanların en yüksek yıllık ihracat rakamı gerçekleşmiştir. Bu başarılı performans ile ülkemizin küresel ihracattan aldığı pay yüzde 1 seviyesine ulaşmıştır. Yeterli mi? Değil. İhracat artışının büyümedeki yansımalarını, istihdam, sanayi üretimi, kapasite kullanım oranı gibi göstergelerde de görmek mümkündür" diye konuştu.

'ARTIK KISIR DÖNGÜNÜN DIŞINA ÇIKMAK İSTİYORUZ'



Geleceğe sağlam ve emin adımlarla yürümeye devam edeceklerini vurgulayan Oktay, "Sorunlar yok mu? Elbette var. Sorunlar geçmişte vardı, şimdi de var. Gelecekte de olacak. Sorunları da bizler çözeceğiz, birlikte çözeceğiz. Türkiye'yi, son 20 yılda gerçekleşen yapısal reformlar, güçlü altyapı yatırımları, sağlanan siyasi istikrar ortamı, disiplinli kamu maliyesi politikaları ve bankacılık sektörü gibi güven üreten bir zemin üzerinde yükseltiyoruz. Salgının da etkisiyle dünyanın dört bir yanında yapılar, yaklaşımlar ve ticari ilişkiler dönüşürken ekonomi politikalarımızı Türkiye'nin gerçeklerine ve ihtiyaçlarımıza uygun olarak güncellemiş durumdayız. Bu kısır döngünün dışına çıkmak istiyoruz artık. Türkiye ekonomisini yüksek faiz, yüksek enflasyon kısır döngüsünden kurtarıp yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve nitelikli büyüme rotasına sokmanın gayreti içindeyiz" dedi.