SON DAKİKA: Motorin fiyatları için peş peşe indirimler! Brent petrolde 'Barış Diplomasisi' etkisi: Akaryakıtta indirim sürecek mi?

Son dakika haberler...İstanbul'da yapılan müzakereler sonucu Rusya Ukrayna cephesinden geçmişe göre daha ılımlı mesajlar gelmesi ve Çin'de Covid-19 tedbirlerinin artmasının ardından petrol fiyatları geriledi. Bununla beraber motorin fiyatları için peş peşe indirimler geldi.

SON DAKİKA HABERİ | MOTORİN FİYATLARI İÇİN PEŞ PEŞE İNDİRİMLER Petrol fiyatlarındaki geri çekilmeye paralel motorin fiyatları için dün gelen 1,55 TL'lik indirimin ardından bugün de 0,88 TL'lik indirim yaşandı. Petrol fiyatlarındaki düşüşün sürmesi durumunda benzin fiyatı için de indirimler gelecek.

MOTORİN VE BENZİN FİYATLARI NE KADAR OLDU Gelen indirimler sonrası; İstanbul'da benzin litre fiyatı 19,8 TL

İstanbul'da motorin litre fiyatı 21,24 TL Ankara'da benzin litre fiyatı 19,91 TL

Ankara'da motorin litre fiyatı 21,34 TL İzmir'de benzin litre fiyatı 19,92 TL

İzmir'de motorin litre fiyatı 21,35 TL

BRENT PETROL İSTANBUL'DAKİ BARIŞ DİPLOMASİSİ İLE GERİLEDİ Rusya Ukrayna krizi için müzakere heyetlerinin İstanbul'da yaptığı görüşmeler sonucu geçmişe göre daha ılımlı mesajların gelmesi ateşkes umutlarını yeşertti. Bununla beraber geçtiğimiz hafta 123 dolara yükselen petrol fiyatları 102 dolar bandına kadar çekildi.

YENİ YAPTIRIM AÇIKLAMALARI PETROLDE DÜŞÜŞÜ SINIRLIYOR Polonya ve Almanya tarafından Rus petrolü için gelen yeni yaptırım kararları ve sinyalleri, yine Ukrayna Devlet Başkanı Zelenksi'nin ülkenin doğusuna Rusya'dan yeni saldırılar gelebileceği açıklamaları petrolde düşüşü sınırlayan başlıca etmenler olarak dikkat çekti.

ABD'NİN PETROL SATMA PLANI TAKİP EDİLİYOR Fed'in faiz artırımlarına başladığı ortamda sanayinin en büyük hammadesi konumundaki petrolün varil fiyatının yüksek olması dünyanın en büyük ekonomisi ABD'nin büyüme rakamları üzerinde endişe yaratıyor. Bununla beraber ABD Başkanı Joe Biden'in 180 milyon varil miktarında stratejik petrol rezervini satmayı planladığı haberleri uluslararası piyasalarda petrol fiyatlarını aşağı çekti.

ÇİN'İN 'VAKA SAYILARINI SIFIRLAMA' POLİTİKASI ETKİLİ OLUYOR Çin'de artan Covid-19 vaka sayıları sonrası hükümetin 'Vaka sayılarını sıfırlama' politikası doğrultusunda hareket ederek yeni kapanma tedbirlerini devreye alması brent petrol fiyatları üzerinde baskı oluşturan bir diğer etmen oldu.

AKARYAKITTA İNDİRİM SÜRECEK Mİ? Petrol fiyatlarında sert dalgalanmaların ardından ekonomistler, kalıcı ateşkes sağlanmadan belirsizlik nedeniyle bu tarz hareketlerin sürebilece��ini yorumladı. Petrol fiyatları için 100 dolar psikolojik bandına dikkat çeken uzmanlar, bu seviyenin altında kalıcılık sağlanması durumunda düşüşlerin sürebileceğini ifade etti. Petrol fiyatlarında özellikle 100 dolar bandının altına doğru düşüşlerin sürmesi durumunda hem benzin hem de motorin fiyatları için yeni düşüşler söz konusu olacak.