SON DAKİKA: Motorin sonrası benzin fiyatı için de indirim geliyor! Akaryakıt pompa fiyatları ne kadar olacak?

Son dakika haberi...Rusya Ukrayna Savaşı'nda ateşkes için İstanbul'da yürütülen müzakerelerden olumlu sinyallerin çıkması ve ABD'nin açıkladığı yeni plan sonrası brent petrol varil fiyatı düştü. Bununla beraber motorin fiyatları için üst üste 2 gün indirim geldi. Sektör temsilcilerinden alınan bilgiye göre bugün de bir indirim benzin fiyatı gelecek.

Petrol fiyatlarındaki geri çekilmeye paralel motorin fiyatları için önce 1,55 TL'lik, ardından 0,88 TL'lik indirim yaşandı. Petrol fiyatlarındaki düşüşün sürmesi ile birlikte bir indirimin de benzin fiyatı için gelmesi bekleniyor.

MOTORİN İNDİRİMLERİ SONRASI AKARYAKIT FİYATLARI NE KADAR OLDU?

BENZİN FİYATI NE KADAR OLACAK?

Sektör temsilcilerinden alınan bilgiye göre; 2 Nisan Cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere benzin fiyatı için 0,80 TL indirim yapılacak. Motorin fiyatları için bu kez indirim beklenmiyor.

Yapılacak indirim ile beraber benzin fiyatı 19 TL sınırına kadar gerileyecek. Akaryakıt fiyatlarında il, ilçe ve bayi farkları nedeniyle birkaç kuruşluk değişiklikler olabilir.