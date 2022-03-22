Son dakika haberi...Rusya Ukrayna Savaşı gelişmeleri ile beraber yön bulan petrol fiyatları için yön yeniden yukarı döndü. ABD'nin Rus petrol ve petro-kimya ürünlerinin ithalatını yasaklayan kararı ile 13,5 yılın zirvesini gören petrol fiyatları, AB ülkelerinden benzer yaptırım gelmemesi sonrası gerilemişti. Ancak NATO zirvesi öncesi AB ülkelerininde Rus petrolü üzerinde tartışmaların artması sonrası petrol yeniden alevlendi.

SON DAKİKA HABERİ | BRENT PETROL 119 DOLARI AŞTI Brent petrol varil fiyatı NATO zirvesi öncesi, 119 doları aştı. Brent en son 9 Mart tarihinde bu seviyenin üzerinde işlem görmüştü. Rusya Ukrayna Savaşı'nın küresel enerji arzını tehdit etmesi, enerji emtialarında petrol ve doğal gaz başta olmak üzere fiyatları yukarı yönlü tetikleyen başlıca etmen olarak dikkat çekiyor.

RUS PETROLÜNE OLASI AMBARGO KARARI FİYATLARI KÖRÜKLÜYOR NATO Rusya Ukrayna Savaşı gündemiyle toplanıyor. Özellikle ABD Başkanı Joe Biden'ın petrol başta olmak üzere Rusya'ya getirilen ambargo sonrası NATO zirvesinde AB ülkelerinden de benzer adımı isteyebileceğinin öne sürülmesi ve AB tarafında da bu yönde tartışmaların olması brent petrol fiyatlarını yukarı yönlü tetikleyen başlıca etmen olarak dikkat çekiyor.

NATO ZİRVESİ PİYASALAR ÜZERİNDE BELİRLEYİCİ OLACAK Ekonomistler, NATO zirvesinin ardından liderlerden gelecek mesajların özellikle petrol ve doğal gaz öncülüğünde emtia piyasalarında dalgalanmalar olabileceğini yönünde hem fikir oldu.

Dün yüzde 7 yükselen petrol fiyatları bugün de arz endişelerinin artmasıyla yükselişini sürdürerek 119 doları aştı. Gelen açıklamalar gösteriyor ki, Biden'in NATO ve G-7 liderler zirvelerine katılmak için Avrupa'da olacağı bu hafta özellinde, Avrupa Birliği üyeleri Rusya'ya petrol ambargosu uygulayıp uygulamamayı değerlendiriyor.

Rusya'nın Kiev'e yönelik ağır bombardıman gerçekleştirmesi ve Ukrayna'ya kimyasal silahla saldırması durumunda AB ülkelerinin petrol başta olmak üzere çok daha ağır yaptırımları fiiliyata geçirebileceği öne çıktı. Fransa tarafından gelen mesajlarda, Ukrayna'da durumun kötüleşmesi halinde Rusya'ya yönelik daha fazla yaptırımın gündeme geleceği vurgulandı.

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Avrupa Birliği üyesi ülkelerin enerji tedariki için Rus petrol ve gazına büyük ölçüde bağımlı olmaya devam ettiklerini ve bunu mümkün olan en kısa sürede azaltmanın gerekliliğinin altını çizdi.

BORRELL: AB ÜLKELERİ PETROL AMBARGOSUNU TARTIŞIYOR Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Rusya'ya petrol ambargosu konusunda karar vermediğini ancak yeni yaptırımların geleceğini ifade etti. Borrell ayrıca, enerji konularını gündeme getiren bazı üye ülkelerin olduğunu ve ilginç tartışmaların yaşandığını ancak şuan için bir karar alınmadığını kaydetti.

PETROLÜ YUKARI YÖNLÜ TETİKLEYEN BİR DİĞER ETMEN SUUDİ ARABİSTAN'DAKİ SALDIRI OLDU Suudi Arabistan petrol tesislerine patlayıcı yüklü insansız hava araçlarıyla düzenlenen saldırılar, zaten Rusya Ukrayna Savaşı ile alevlenmiş arz endişelerini daha da derinleştirerek, brent petrol fiyatlarını yukarı yönlü destekledi. Suudi Arabistan'dan yapılan açıklamada, kesintiye uğranan arzın stoklardan karşılanacağı ifade edilirken, belirtilen tesiste üretimin yeniden başlaması için çalışmaların başladığı bildirildi.