Son dakika haberleri...Petrol fiyatları yeniden yönünü yukarı çevirdi. Bununla beraber geçtiğimiz hafta gerileyen benzin ve motorin fiyatları yeniden zamnlandı. Araç sahipleri "İstanbul, Ankara ve İzmir'de benzin, motorin fiyatları ne kadar oldu" sorusuna yanıt arıyor.
Son dakika: Petrol yükselişe geçti! Benzin ve motorin fiyatı için zam geldi: İşte 23 Mart 2022 İstanbul için güncel akaryakıt fiyatları
Son dakika haberi...AB ülkelerinin olası Rus petrolüne ambargo uygulayacağı beklentisi ile petrol yükselirken, benzin ve motorin fiyatları zamlandı. İstanbul, Ankara ve İzmir`de akaryakıt fiyatları ne kadar oldu? İşte 23 Mart 2022 en güncel akaryakıt pompa fiyatları...
SON DAKİKA HABERİ | BENZİN VE MOTORİN FİYATI ZAMLANDI
Petrol fiyatlarındaki sert dalgalanmanın etkisiyle akaryakıt fiyatları tüm dünyanın gündemine oturdu. Geçtiğimiz hafta gerileyen petrol fiyatları NATO zirvesi öncesi yükselişe geçti. Bununla beraber benzin ve motorin fiyatları zamlandı. Benzin 1 lira 68 kuruş, motorin ise 1 lira 59 kuruş yükseldi.
GÜNCEL BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
İşte İstanbul, Ankara ve İzmir'deki en güncel benzin ve motorin fiyatları:
İstanbul'da benzin fiyatı 19,78 TL
İstanbul'da motorin fiyatı 22,23 TL
Ankara'da benzin fiyatı 19,88
Ankara'da motorin fiyatı 22,39
İzmir'de benzin fiyatı 19,89
İzmir'de motorin fiyatı 22,34
NOT: Akaryakıt fiyatları il, ilçe ve bayilere göre birkaç kuruşluk farklılık gösterebilir.
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