Son dakika haberleri...ABD ve AB tarafından gelen ekonomik yaptırım söylemlerine karşın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, küresel piyasalara sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) dahil kesintisiz doğal gaz tedarikini sürdürme niyetinde olduklarını ifade etti.
SON DAKİKA | Putin merakla beklenen açıklamayı yaptı: Doğal gaz tedariki sürecek mi? Rusya-Ukrayna krizi piyasaların radarında
Son dakika haberi...Küresel piyasalar, Rusya-Ukrayna krizi ile dünyanın en büyük doğal gaz tedarikçilerinden olan Rusya`nın alacağı kararlara kilitlendi. ABD ve AB tarafından gelen yaptırım söylemlerine karşın Rusya Lideri Putin yaptığı son dakika açıklama ile, "Rusya küresel piyasalara doğal gaz tedarikini sürdürme niyetinde" olduğunu söyledi.
SON DAKİKA | KÜRESEL PİYASALARDA GÜNDEM RUSYA-UKRAYNA KRİZİ: DOĞAL GAZ TEDARİKİ SÜRECEK Mİ?
Kremlin, Putin'in Doha'da başlayan Gaz İhraç Eden Ülkeler Forumu (GECF) için hazırladığı açıklamayı yayımladı. Buna göre, açıklamasında, son dönemde küresel enerji piyasalarında çalkantılar yaşandığını ifade eden Putin, "Bu kilit endüstrinin hızlı bir şekilde toparlanması etkin bir uluslararası iş birliği olmadan mümkün değildir." değerlendirmesinde bulundu.
Putin, enerjide modernleşme sürecinin ise dengeli bir şekilde ilerlemesi gerektiğine işaret ederek, enerji dönüşümünün, bireysel oyuncuların çıkarlarını ilerletme aracına dönüşmemesinin, yaptırımlar veya başka kısıtlamalar kullanılmamasının dünya topluluğunun çıkarına olduğuna inandıklarını bildirdi.
Doğal gaza yönelik talebin son derece yüksek olduğunu belirten Putin, "Rusya ise LNG dahil olmak üzere bu ham maddenin dünya pazarlarına kesintisiz tedarikini sürdürmek, ilgili altyapıyı geliştirmek ve gaz sektöründeki yatırımları artırmak niyetindedir." ifadesini kullandı.Altın fiyatları için dikkat çeken uyarı! Rusya-Ukrayna krizi için yeni gelişme: Putin son dakika açıkladı: Küresel piyasalar tepetaklak oldu!
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