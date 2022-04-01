SON DAKİKA | Rusya gazı kesecek mi? Resmi açıklama geldi: Putin kararnameyi imzalamıştı

Son dakika haberi...Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Rus gazına karşılık rubleyle ödeme yapılmasına yönelik kararnameyi imzalası Avrupa'da endişe yaratmış doğal gaz fiyatları yeniden tırmanışa geçmişti. Kremlin'den bugün yapılan açıklamada, "Rusya, 1 Nisan'dan itibaren Avrupa'ya gaz akışını kesmeyecek" denilirken ödemeler konusunda dikkat çeken ifadeler kullanıldı...

Daha önce açıkladığı Rus doğal gazı için Ruble zorunluluğunu kararını imzalayan Putin, "Doğal gazın ruble ile ticareti için kararnameyi imzaladım. Alıcılar, Rus bankalarında ruble hesabı açmak zorunda. Gaz tedarikleri için ödemeler 1 Nisan'da başlayacak. Eğer ödemeler yapılmazsa, mevcut kontratları durduracağız. Euro ve dolar cinsinden yeni işlemler ayrıca bloke edilebilir. Mevcut riskler kabul edilemez" dedi.

Ruble ile ödemeye geçmenin Rusya'nın egemenliğini güçlendireceğini belirten Putin, "Ticarette ulusal paramızın payını artıracağız. Doğal gazı, üzerinde anlaşılan hacim ve fiyatta tedarik edeceğiz. Rus gazının fiyatları, spot piyasadan çok daha düşük. Avrupa, kendi vatandaşlarının çıkarlarını görmezden gelmeye hazır. ABD, kendi sorunlarını diğerlerinin pahasına çözmeye çalışacak. ABD, küresel istikrarsızlıktan kar elde edecek. Rusya'ya karşı ekonomik savaş yıllar öncesinden başladı. Hükümet ve merkez bankası, yaptırım baskısının süreceğini beklemeli.

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in doğal gaz ödemelerinin ruble olarak yapılması talimatının geri dönülemez olduğunu, ancak Avrupa'ya doğal gaz sevkiyatını durdurmayacaklarını söyledi.

1 Nisan'dan sonra yapılacak doğal gaz sevkiyatlarının ödemelerinin Nisan ayı ortasından sonra ve Mayıs ayında gerçekleştirileceğini belirten Peskov, Gazprom'un ruble ile ödeme konusunda alıcılar ile yakın çalışma içinde olacağını vurguladı.

Peskov, "Ruble şu anda bizim için en tercih edilir ve güvenilir para birimi" diye konuştu.

Kremlin Sözcüsü, Almanya'nın Gazprom'un bu ülkedeki bağlı ortaklıklarını millieştirme fikrine de tepki gösterdi. Böyle bir millileştirmenin uluslararası hukuka aykırı olacağını belirten Peskov, bunun kabul edilemeyeceğini belirtti. Peskov, Rus varlıklarının millileştirmesinin iyi şeyler getirmeyeceğini de vurguladı.