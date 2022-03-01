Son dakika haberi...Rusya Ukrayna krizinin savaşa dönüşmesiyle beraber petrol başta olmak üzere emtia piyasalarında yukarı yönlü hareketler gözlemleniyor. Rusya Devlet Başkanı Putin'in askeri operasyon emrini verdiği ilk gün yıllar sonra 100 dolar bandını aşan petrol fiyatları müzakere haberleri ile gerilemişti. Brent petrol varil fiyatı yeniden yükselişe geçerek 104 doları aştı ve savaşın 6. gününde 7,5 yılın rekoru tazeledi.

SON DAKİKA HABERİ | PETROL FİYATLARINDAN REKOR ÜSTÜNE REKOR Rusya-Ukrayna Savaşı ile petrol piyasasında arzın daralacağı endişelerinin körüklenmesiyle beraber petrol fiyatları yükselişini sürdürüyor. Rusya Lideri Putin'in Ukrayna'nın doğusuna Perşembe günü askeri operasyon emri vermesiyle beraber yükselişe geçen petrol fiyatları 100 dolar bandını aşarak 7,5 yılın rekorunu kırdı. Müzakere haberleriyle yönünü aşağı kıran petrol, ABD ve AB ülkeleri başta olmak üzere NATO ülkelerinin uyguladığı yaptırımlar sonrası arz endişeleri ile yeniden yükselişe geçti.

BRENT PETROL 7,5 YILIN REKORUNU TAZELEDİ Rusya-Ukrayna Savaşı'nın 6. gününde brent petrol varil fiyatı 104,57 dolara yükselerek 7,5 yılın rekorunu tazeledi. Petrol en son bu seviyenin üzerinde 14 Ağustos 2014 tarihinde 105,07 dolar seviyesinde işlem görmüştü.

RUSYA UKRAYNA CEPHESİNDE MÜZAKERELERDEN SONUÇ ÇIKMADI Petrol fiyatlarındaki yükselişte, Rusya ve Ukrayna savaşında artan tansiyon ve iki ülke arasında dün yapılan müzakerelerde ateşkese dair istenilen sonucun çıkmaması etkili oldu. Rusya'ya uygulanan yaptırımların arzda önemli bir kesintiye yol açacağı endişeleri de fiyatların yükselmesini destekledi. Bu endişeler, ABD ve müttefiklerinin bu arz kesintisini hafifletmek için koordineli bir şekilde piyasaya ham petrol vereceği yönündeki konuşmaların önüne geçti.

PETROL DEVLERİ BP, EQUINOR VE SHELL RUSYA'DAN YATIRIMLARINI ÇEKTİ Ayrıca, ABD ve Avrupalı ülkelerin Rusya'ya karşı açıkladığı ekonomik yaptırımlar sonrası BP, Equinor ve Shell ülkedeki yatırımlarından çekildi. Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı askeri harekat nedeniyle diğer bazı şirketlerin de bu yolda kararlar vermesi bekleniyor.

DOĞAL GAZ VE KÖMÜR FİYATLARI DA YÜKSELDİ Rusya'ya yönelik yeni yaptırımlar nedeniyle Avrupa'da doğal gaz ve kömür fiyatları da arttı. Avrupa'da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğal gaz ticaret noktası TTF'de işlem gören nisan vadeli kontratların fiyatı TSİ 15.08'de önceki işlem günündeki kapanışa kıyasla yüzde 12,8 artışla 111 avro seviyesinde seyretti. API2 Rotterdam Kömürü Vadeli İşlemler Piyasası'nda mart vadeli kontratlarda kömürün ton fiyatı ise 285 dolara çıktı.