Rusya'dan Ruble için ardı ardına hamleler! Döviz ve altın alım işlemleri durduruldu

Ruble, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in talimatları sonrası hükümetin aldığı önlemlere rağmen değer kaybını hızlandırdı.Dolar/ruble paritesi yüzde 10,3 artışla 117 seviyesine, avro/ruble paritesi de yüzde 8,4 yükselişle 125'e çıkarak tarihi zirve seviyesini yeniledi.

RUSYA RUBLE İÇİN YENİ KARTINI ÇEKTİ: DÖVİZ VE ALTIN ALIMI DURDURULDU Rusya Maliye Bakanlığı, rublede yaşanan sert kayıpların ardından, döviz ve altın alım işlemlerinin mali kurallar çerçevesinde durdurulduğunu açıkladı. SON DAKİKA | Rusya döviz ve altın alım işlemlerini durdurdu

DÖVİZ ALIMI İÇİN YÜZDE 30 KOMİSYON HAMLESİ İŞE YARAMADI Rusya Merkez Bankası, bugün sabah saatlerinde şahısların borsa üzerinden dolar, avro ve diğer dövizleri alırken, toplam alım miktarı üzerinden yüzde 30 komisyon ödeyecekleri bildirmişti. Ancak bu hamle Rus Rublesindeki düşüşü durduramadı. Öte yandan yaptırımlar nedeniyle Moskova Borsası da 28 Şubat'tan bu yana işlemlere kapalı.

RUSYA MERKEZ BANKASI FAİZLERİ 2 KAT ARTIRDI Rusya Merkez Bankası, Vladimir Putin'in emri sonrası Ukrayna'ya askeri operasyonların başladığı ilk günlerde, 1050 baz puan artışla politika faizini yüzde 9,5'ten yüzde 20'ye çıkardı. Koronavirüs salgını döneminde politika faizi yüzde 4,25 seviyesine kadar indiren Rusya Merkez Bankası, 2021'in Mart ayından itibaren faizleri kademeli bir şekilde artırarak yüzde 9,5 seviyesine çıkarmıştı. Ancak bu hamle de rubledeki değer kaybını önleyemedi.

PUTİN İMZALADI: 10 BİN DOLAR ÜZERİ YURT DIŞINA ÇIKARILAMAYACAK Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından imzalanan ve Rusya'ya yönelik yaptırımlarla ilgili önlemleri içeren kararnameyi yayımladı. Rusya'ya yönelik yaptırım uygulayan ülkelerin şirket ve vatandaşlarına çeşitli kısıtlamalar getirildiğine işaret edilen açıklamada, "Yeni tedbirlerle, bu tür yabancı kişiler ve şirketlere ruble cinsinden kredi ve kredi sağlamaya yönelik işlemler izne tabi kılınmaktadır." denildi. Rusya'dan nakit döviz çıkarılmasına yönelik de kısıtlamaların getirildiği belirtilen açıklamada, "Rusya'dan nakit olarak 10 bin dolar üzeri döviz çıkartılması yasaklanmıştır" ifadesine yer verildi.