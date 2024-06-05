Stratejistler ABD dolarının zayıflayacağına inanıyor

Reuters anketine katılan ve genellikle doların aşırı değerli olduğu konusunda hemfikir olan döviz stratejistlerine göre, doların yakın geçmişteki amansız gücü önümüzdeki 12 ay içinde küçük bir zayıflığa yol açacak.

Analistler aylardır doların zayıflamasının eli kulağında olduğunu tahmin ediyordu. Ancak dolar, bu yıl %2,9 artış gösteren dolar endeksi ile başlıca para birimlerinin çoğuna karşı hakimiyetini sürdürmeye devam etti.

Bu direncin büyük bir kısmı faiz oranlarının beklenenden daha uzun süre yüksek kalmasından kaynaklanıyor. Yılın başında tahminciler ve finans piyasaları ABD Merkez Bankası'nın şimdiye kadar en az bir kez faiz indirimine gideceğini öngörmüştü.

Fed'in Eylül ayında gevşeme politikasına başlayacağını gösteren en son vadeli faiz oranları fiyatlamasıyla, 31 Mayıs-4 Haziran tarihleri arasında 75 forex stratejisti arasında yapılan ankete katılan analistler, doların önümüzdeki aylarda bazı kazanımlarından vazgeçeceğini tahmin ediyor.

Pek çok şey, Fed'in tercih ettiği göstergeye göre %2,7 olan ABD enflasyonunun önümüzdeki birkaç ay içinde nasıl ilerleyeceğine bağlı.

Ayrı bir Reuters anketi, enflasyonun en azından 2025'in sonlarına kadar Fed'in %2,0 hedefinin üzerinde seyredeceğini göstererek, doların uzun bir süre daha güçlü kalması riskini ortaya koydu.

"DOLARDA HERHANGİ BİR ÇÖKÜŞ BEKLEMİYORUZ"

Rabobank döviz stratejisi başkanı Jane Foley, "ABD enflasyonunun yıl ortasında yeniden yükselişe geçebileceğini ve Fed'in gevşeme döngüsünün, ne zaman başladığından neredeyse bağımsız olarak, gerçekten çok kısa sürebileceğini düşünüyoruz. Bu, dolar bir miktar geri çekilse de, Fed kesintiye başladığında doların nispeten sağlam kalacağı anlamına geliyor. Bu yılki kazanımlarının çok büyük bir kısmını geri vermeyecek ve aşırı değerli kalmaya devam edecek" dedi.

Neredeyse tüm önemli para birimleri güçlü doların gazabına uğrarken, Japon yeni 2021'den bu yana her yıl dolar karşısında zayıflayan tek para birimi oldu. Para birimi bu süre zarfında üçte birinden fazla değer kaybetti.

Medyan tahminler yenin mevcut seviyelerden yaklaşık %8 yükselerek 12 ay içinde 145,00/dolar civarında işlem göreceğini gösteriyor. Para birimi yıl içinde yaklaşık %10 değer kaybetti.

Bu arada Euro'nun altı ve 12 ay içinde 1.08 ve 1.10 dolar seviyelerinde el değiştireceği tahmin ediliyor ki bu da bir yıl içinde yaklaşık %1'lik bir kazanç anlamına geliyor.

UBS Global Wealth Management kıdemli ekonomisti Brian Rose, "Doların genel olarak diğer para birimleri karşısında değer kaybetmesini bekliyoruz... Fed kesintiye başladığında, dolar kırılgan olmalı ve gücünün bir kısmını bırakmalı. Dolarda herhangi bir çöküş beklemiyoruz. Sadece çoğu büyük para birimi karşısında yüzde birkaç değer kaybetmesinden bahsediyoruz" dedi.