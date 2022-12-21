Suudi Arabistan Enerji Bakanı Prens Abdulaziz bir Salman, OPEC+ üyelerinin siyaseti karar alma süreçlerinin, değerlendirmelerinin ve tahminlerinin dışında tuttuklarını söyledi.
Suudi Arabistan Enerji Bakanı: OPEC+ kararlarına siyaseti karıştırmıyor
Suudi Arabistan Enerji Bakanı Prens Abdulaziz bir Salman, OPEC+`nın üretimi kısma yönünde almış olduğu kararın piyasada ve petrol sektöründe istikrarın desteklenmesi için doğru bir karar olduğunu savunarak "OPEC üyelerinin siyaseti karar alma süreçlerinin dışında tutuyorlar" dedi.
Suudi Arabistan resmi haber ajansına konuşan Prens Abdulaziz bir Salman, OPEC+'nın üretimi kısma yönünde almış olduğu kararın piyasada ve petrol sektöründe istikrarın desteklenmesi için doğru bir karar olduğunu da savundu.
Prens Abdulaziz bin Salman, "İstatistikler ve tahminler ile siyaset yapmak ve objektifliği devam ettirmemek sıklıkla ters tepme ve güven kaybına yol açma eğilimindedir. Pek çok belirsizliğin olduğu ortamda OPEC+'nın pro-aktif ve önleyici adımlar atmaya devam etmekten başka seçeneği yok" diye konuştu.
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