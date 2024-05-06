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Suudi Arabistan ham petrolün fiyatını artırdı

Suudi Arabistan, Asya'ya sattığı ham petrolünün fiyatını artırdı.

Oluşturma Tarihi 06 Mayıs 2024 09:05

Son Güncelleme Tarihi 06 Mayıs 2024 09:05

Suudi Arabistan, Asya'ya sattığı en önemli ham petrolünün fiyatını üst üste üçüncü ay artırdı. Bloomberg tarafından görülen bir fiyat listesine göre Saudi Aramco, Asya'daki müşterileri için Arab Light ham petrolünün Haziran ayı resmi satış fiyatını 90 sent artırarak bölgesel Umman-Dubai referans fiyatının varil başına 2,90 dolar üzerine yükseltti.

Avrupa'daki müşteriler de krallığın Haziran satış fiyatlarında büyük artışlar görürken, ABD için fiyatlar büyük ölçüde sabit kaldı.

Bloomberg anketine göre OPEC Nisan ayında günde 26,81 milyon varil pompalayarak bir önceki aya göre günde yaklaşık 50.000 varil daha az üretim yaptı. Sonuç olarak, grup ve müttefiklerinin yıl başında arz fazlasını önlemek için üzerinde anlaştığı arz kısıtlamaları hala tamamlanmadı. Irak ve Birleşik Arap Emirlikleri, üzerinde anlaşmaya varılan limitlerin üzerinde günde birkaç yüz bin varil pompalamaya devam ediyor.

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