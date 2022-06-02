FT'nin konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin bugün yapılacak OPEC+ toplantısında üretimi hemen artırmaya hazır olduklarını açıklamaları bekleniyor.

Kaynaklar, "Suudi Arabistan duruşunu değiştirme ve petrol fiyatlarını yatıştırmak için üretimi artırma konusunda Biden yönetimi ile anlaşmış görünüyor" değerlendirmesi de yapıyorlar.

OPEC+'nın Eylül ayı için planladığı üretim artırımının bugünkü toplantıda Temmuz veya Ağustos ayına çekmesi de beklentiler arasında.