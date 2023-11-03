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Suudi Arabistan'ın gönüllü üretim kesintisini sürdürmesi bekleniyor

Suudi Arabistan'ın günlük 1 milyon varillik gönüllü petrol üretim kesintisini Aralık ayında da uygulayacağı önümüzdeki günlerde yeniden teyit etmesi bekleniyor.

Oluşturma Tarihi 03 Kasım 2023 08:48

Son Güncelleme Tarihi 03 Kasım 2023 08:48

Suudi Arabistan petrolde gönüllü üretim kesintisini Temmuz ayından bu yana uyguluyor ve Eylül ayında kesintiyi yıl sonuna kadar uzatacağını ve kararı aylık olarak gözden geçireceğini duyurmuştu.

UBS analisti Giovanni Staunovo, "Suudi Arabistan ve OPEC+ 'proaktif, önleyici ve ihtiyati bir politika' izlediğinden ve devam eden ekonomik büyüme endişeleri göz önüne alındığında, Suudi Arabistan'ın gönüllü üretim kesintisinin uzatıldığını duyurmasını beklerdim" dedi.

Analistler, Suudi Arabistan'ın kesintiyi Aralık ayından sonra da devam ettirmesi olasılığı görüyorlar.

Kesintinin Aralık ayından sonra devam edip etmeyeceği konusunda bir açıklamanın, Viyana'da 26 Kasım'da yapılacak OPEC+ toplantısı öncesinde gelmesi pek olası görülmüyor.

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