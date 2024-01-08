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Suudi Arabistan'ın petrol fiyatlarını düşürmesi uluslararası piyasalarda fiyatları aşağı çekti

Suudi Arabistan devlet petrol şirketi Aramco'nun Asya başta olmak üzere tüm müşterileri için Şubat teslimi petrol fiyatlarını düşürmesi, ICE ve NYMEX'de vadeli petrol fiyatlarını aşağı çekti.

Oluşturma Tarihi 08 Ocak 2024 08:59

Son Güncelleme Tarihi 08 Ocak 2024 08:59

Yeni haftanın ilk gününde ICE'de Brent petrolü yüzde 1,13 düşüşle 77,87 dolara geriledi. NYMEX'de Batı Teksas petrolü de yüzde 1,21 düşüşle 72,92 dolar/varilden işlem görüyor.

Suudi Arabistan Pazar günü, Arab Light ham petrolünün Asya'ya Şubat ayı resmi satış fiyatını (OSP) 27 ayın en düşük seviyesine indirdi.

IG analisti Tony Sycamore, "Daha yüksek stoklar, daha yüksek OPEC/OPEC dışı üretim ve beklenenden daha düşük bir Suudi OSP'si dahil olmak üzere sadece temellere odaklanırsak, ham petrolde düşüşten başka bir şey yapmak imkansız olurdu. Ancak bu, Orta Doğu'daki jeopolitik gerilimlerin inkar edilemez bir şekilde yeniden yükseldiği gerçeğini hesaba katmıyor, bu da sınırlı aşağı yönlü anlamına gelecektir" dedi.

Analistler Brent petrolü için debstek seviyesi olyarak 77,77 ve 77,02 doları işaret ediyorlar. Bu desteklerin üzerinde kalınması halinde yeniden 79,50 dolar seviyesinin deneneceğini tahmin ediyorlar. Buranın üzerinde ise 80,62 dolar direnci bulunuyor.

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