Güney Kore Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamayla Güney Kore ve Türkiye arasında 2 milyar dolarlık swap anlaşması imzalandığı bildirildi.

SWAP ANLAŞMASI 3 YIL GEÇERLİ OLACAK

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Güney Kore Merkez Bankası ile 17,5 milyar TL'lik (2,3 trilyon won) swap anlaşması yaptı. Güney Kore Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre anlaşma açıklama itibarıyla geçerli olacak. 3 yıllık anlaşma, tarafların uzlaşması halinde uzatılabilecek.

ANLAŞMA SONRASI DOLAR KURU GEVŞEDİ

Piyasalarda Merkez Bankası'nın faiz kararının ana odak noktası olduğu günde dolar kuru, swap anlaşması açıklaması sonrası gevşedi. Açıklama öncesi 8.63 düzeyinde bulunan dolar/TL daha sonra 8.56 seviyesine kadar gevşedi.