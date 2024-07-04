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Talep belirsizliği Brent petrolün fiyatını düşürdü

Kar alımları ve ABD'deki talep görünümüne ilişkin belirsizlik son 2 ayın en yüksek seviyelerini gören petrol fiyatlarında düşüşe neden olurken Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 86,81 dolardan işlem görüyor.

Oluşturma Tarihi 04 Temmuz 2024 10:11

Son Güncelleme Tarihi 04 Temmuz 2024 10:12

Dün 87,39 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 87,34 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, saat 09.31 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,61 azalarak 86,81 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 83,31 dolardan alıcı buldu.

Son 2 ayın en yüksek seviyelerini gören petrol fiyatlarındaki düşüşte, kar alımları ve ABD'deki talep görünümüne ilişkin belirsizlik etkili oldu.

ABD Merkez Bankasının (Fed) son toplantısına ait dün yayımlanan tutanaklar, enflasyonun sürdürülebilir bir şekilde yüzde 2 hedefine doğru düştüğüne dair daha fazla olumlu verilere ihtiyaç duyulduğunu ortaya koydu.

Politika faizinin değiştirilmeyerek 23 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tutulduğu toplantının tutanakları, Fed yetkililerinin faizleri düşürme konusunda acelesi olmadığını gösterdi.

VERİLER TALEP GÖRÜNÜMÜNE İLİŞKİN BELİRSİZLİKLERE YOL AÇTI

Ülkede dün açıklanan makroekonomik veriler de ekonomik aktiviteye ilişkin olumsuz sinyaller verdi. Bu gelişmeler, dünyanın en çok petrol tüketen ülkesinde talep görünümüne ilişkin belirsizliğe yol açtı.

Öte yandan, ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 12 milyon 200 bin varil azaldığını açıkladı. Piyasa beklentisi, stokların yaklaşık 400 bin varil azalacağı yönündeydi. Söz konusu dönemde ABD'nin benzin stokları da yaklaşık 2 milyon 200 bin varil düşüş kaydetti.

Stoklardaki beklentilerin üzerinde gerçekleşen düşüşler, ülkede talebe ilişkin endişeleri hafifletti.

ABD'de seyahat sezonu, 4 Temmuz'daki Bağımsızlık Günü tatiliyle başlayacak. Amerikan Otomobil Birliği, bu yıl tatil dönemindeki seyahatlerin 2023'e göre yüzde 5,2, araba yolculuğunun ise yüzde 4,8 artacağını öngörüyor.

Orta Doğu'da devam eden gerilimin küresel arzı sekteye uğratabileceği endişesi de fiyatlarda etkili olmaya devam ediyor.

Brent petrolde teknik olarak 87,85 ile 89,35 dolar aralığının direnç, 86,35 ile 84,85 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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