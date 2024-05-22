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Talep endişeleri petrol fiyatlarını yükseltti

Dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD'deki petrol talebine ilişkin endişeler sonrasında Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 82,17 dolardan işlem görüyor.

Oluşturma Tarihi 22 Mayıs 2024 09:49

Son Güncelleme Tarihi 22 Mayıs 2024 09:49

Dün 83,76 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 82,88 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, saat 09.36 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,86 düşüşle 82,17 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 77,93 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki düşüşte, dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD'deki petrol talebine ilişkin endişeler etkili oldu. Amerikan Petrol Enstitüsü, ABD'nin ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 2 milyon 480 bin varil arttığını öngördü.

RESMİ STOK VERİLERİ GÜN İÇİNDE AÇIKLANACAK

Stoklardaki artış öngörüsü, ülkede talebin zayıfladığına işaret ederek fiyatları aşağı yönlü baskılıyor. ABD Enerji Enformasyon İdaresi resmi stok verilerini gün içinde açıklayacak.

ABD Merkez Bankasının (Fed) bu yıl ilk faiz indirimini gerçekleştireceğine ilişkin iyimserlik sürerken, bir yandan Fed yetkililerinin faiz indirimine ilişkin aceleci davranılmaması gerektiğini vurgulamaya devam etmesi petrol piyasalarında talep endişelerini artırıyor.

Orta Doğu'daki gerilimin yol açtığı arz endişelerin azalması ve dünyanın en büyük petrol ithalatçısı Çin'in ekonomik görünümüne ilişkin belirsizlikler de petrol fiyatlarındaki hareketliliğin diğer nedenleri arasında yer alıyor.

Brent petrolde teknik olarak 83,74 ile 85,46 dolar aralığının direnç, 82,02 ile 80,3 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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