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Talep endişesi Brent petrolün fiyatını düşürdü

Petrol fiyatları, bu hafta açıklanan küresel makroekonomik verilerin dünyada enflasyon kaygılarını artırması ve petrol talebini düşürebileceği endişesiyle kısmen düşerken Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 72,95 dolardan işlem görüyor.

Oluşturma Tarihi 18 Aralık 2024 10:10

Son Güncelleme Tarihi 18 Aralık 2024 10:11

Dün 73,88 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 73,01 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.37 itibarıyla kapanışa göre yaklaşık yüzde 0,08 azalarak 72,95 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 69,65 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatları, bu hafta açıklanan küresel makroekonomik verilerin dünyada enflasyon kaygılarını artırması ve petrol talebini düşürebileceği endişesiyle kısmen düştü.

ABD'de sanayi üretimi kasımda artış beklentilerinin aksine aylık bazda yüzde 0,1 düşüş kaydederken, kapasite kullanım oranı aynı dönemde 0,2 puan azalışla yüzde 76,8'e geriledi.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, ABD'de başkan seçilen Donald Trump'ın ocaktan sonra uygulamayı planladığı tarifeler ve bunlardan etkilenen ülkelerin olası karşı adımları nedeniyle azalan talebin küresel emtia piyasaları için en önemli risk olduğunu bildirdi.

Ayrıca, piyasa oyuncuları, ABD Merkez Bankasının (Fed) bugün alacağı para politikası kararı ile Avro Bölgesi ve İngiltere'de açıklanacak enflasyon verilerine odaklandı.

Fed'in bugün politika faizini 25 baz puan indirmesine kesin gözüyle bakılırken, politika metni ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın sözle yönlendirmelerinden alınacak sinyallerin gelecek dönem para politikasına yönelik ipuçları vermesi bekleniyor. ABD'de faizlerin düşmesi sonucu ekonomik hareketliliğin petrol talebini de besleyeceği düşünülüyor.

Avrupa Merkez Bankasının (ECB) gelecek yıl daha fazla faiz indirimine gideceği beklentisi de piyasaları olumlu etkiliyor. İngiltere Merkez Bankası (BoE) ve Japonya Merkez Bankası (BoJ) para politikası kararlarını yarın açıklayacak.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda BoJ'nin politika faizini değiştirmeyeceğine yönelik tahminler güçlü kalmaya devam ediyor.

Öte yandan, Amerikan Petrol Enstitüsü (API), ABD'nin ticari ham petrol stoklarının geçen hafta önceki haftaya göre 4 milyon 700 bin varil azaldığını öngördü. Piyasa beklentisi, stokların 1 milyon 850 bin varil azalacağı yönündeydi.

Stoklarda beklentinin üzerinde düşüş olması dünyanın en çok petrol tüketen ülkesi ABD'de talebin güçlendiğine işaret ederek petrol fiyatlarının düşüşünü kısıtlıyor.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi, resmi stok verilerini gün içinde açıklayacak.

Brent petrolde teknik olarak 74,60 doların direnç, 70,93 doların ise destek olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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